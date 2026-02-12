Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JÁ VIU?

Torcida invade campo, agride atletas do próprio time e encerra partida

Caso aconteceu no Maranhão na semifinal do campeonato estadual

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/02/2026 - 22:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada
Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada -

O jogo de volta da semifinal do Cameponato Maranhense foi interrompido por um motivo inusitado na noite da última quarta-feira, 12. Membros de uma torcida organizada do Moto Club invadiram o gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís, e agrediram os jogadores enquanto o time mandante perdia para o IAPE.

O tumulto começou aos 38 minutos do segundo tempo, quando torcedores do Rubro-Negro pularam o alambrado e partiram para cima dos atletas enquanto a equipe visitante vencia por 2 a 0. Jogadores do banco de reservas e membros da comissão técnica tentaram proteger os companheiros enquanto a Polícia Militar corria para conter a confusão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Assista:

O árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os dois capitães após o caos e, aos 41 minutos do segundo tempo, decidiu encerrar a partida por falta de segurança e dar a vitória ao IAPE, que garantiu vaga na final da competição pela primeira vez na história. O Moto Club, por outro lado, chegou ao oitavo ano consecutivo sem vencer o Campeonato Maranhense.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada
Play

Vídeo: grave acidente mata sete torcedores que viajavam para jogo

Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Jogador sendo agredido por membros de uma torcida organizada
Play

Jogadores fantasiados de "Homem-Aranha" curtem festa em Salvador

x