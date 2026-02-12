JÁ VIU?
Torcida invade campo, agride atletas do próprio time e encerra partida
Caso aconteceu no Maranhão na semifinal do campeonato estadual
Por Lucas Vilas Boas
O jogo de volta da semifinal do Cameponato Maranhense foi interrompido por um motivo inusitado na noite da última quarta-feira, 12. Membros de uma torcida organizada do Moto Club invadiram o gramado do estádio Nhozinho Santos, em São Luís, e agrediram os jogadores enquanto o time mandante perdia para o IAPE.
O tumulto começou aos 38 minutos do segundo tempo, quando torcedores do Rubro-Negro pularam o alambrado e partiram para cima dos atletas enquanto a equipe visitante vencia por 2 a 0. Jogadores do banco de reservas e membros da comissão técnica tentaram proteger os companheiros enquanto a Polícia Militar corria para conter a confusão.
Eu nunca tinha visto isso na vida, a torcida do Moto Club invadiu e interrompeu o jogo pra bater nos jogadores. Que loucura! pic.twitter.com/Njcc78CYuu— 🐟 (@bagrinhodolago) February 12, 2026
O árbitro Paulo José Sousa Mourão reuniu os dois capitães após o caos e, aos 41 minutos do segundo tempo, decidiu encerrar a partida por falta de segurança e dar a vitória ao IAPE, que garantiu vaga na final da competição pela primeira vez na história. O Moto Club, por outro lado, chegou ao oitavo ano consecutivo sem vencer o Campeonato Maranhense.
