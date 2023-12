Torcida mista vai voltar? MP e FBF se pronunciam sobre clássico Ba-Vi | A TARDE

O primeiro Ba-Vi 2024 já tem data marcada, entretanto, a decisão das autoridades sobre o possível retorno da torcida mista no clássico mais eletrizante do nordeste segue indefinida.

Procurado pelo Portal MASSA!, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) - órgão que recomendou à Federação Baiana de Futebol (FBF) e à CBF a modalidade de torcida única - explicou que o tema ainda está sendo discutido.

"A situação da torcida única está sendo debatida pelo Ministério Público estadual com os clubes do Bahia e do Vitória, o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) e a FBF para construção conjunta da melhor solução. Ainda não há uma definição", esclareceu o MP.

Já a FBF informou que, antes de qualquer decisão, é preciso levar em consideração alguns fatores, como o alinhamento com a Polícia Militar e o Ministério Público. "Eles sabem o que é melhor para a segurança dos torcedores e demais envolvidos e como esse retorno deve acontecer".

Ainda de acordo a Federação Baiana de Futebol, esse assunto precisa ser discutido com cautela. "A FBF entende que a presença de torcidas de Bahia e Vitória em um Ba-Vi engrandece o clássico, fortalece os clubes e o futebol baiano, mas acredita que não é uma decisão a ser tomada com pressa. A entidade está à disposição das autoridades para colaborar com o que for preciso na busca pelo entendimento".

Clubes

A equipe de reportagem também procurou os clubes em busca de um posicionamento. Por meio de nota, o Vitória disse que o "presidente [Fábio Mota] se manifestou, por ocasião de uma audiência promovida pelo deputado Bobo na Assembleia, ser favorável ao retorno de torcida mista.

Quanto ao Bahia, até a divulgação desta matéria, ainda não havia se posicionado sobre o assunto.

Suspensão

A mistura das duas torcidas nos clássicos está suspensa desde 2017, quando a CBF e FBF acataram a recomendação do Ministério Público. Na ocasião, no primeiro Ba-Vi do ano, torcedores protagonizaram uma confusão, após a partida, que resultou na morte de um torcedor do Bahia, nas proximidades da Arena Fonte Nova.

Além disso, em 2018, houve o episódio de uma briga generalizada entre jogadores, numa partida no Barradão, que precisou ser encerrada antes do tempo previsto. Nove atletas foram expulsos na época