Tottenham perde para Liverpool e Villa fica mais perto da Champions | A TARDE

O Liverpool venceu em casa o Tottenham por 4 a 2, neste domingo, pela 36ª rodada da Premier League, o que aliviou a situação do Aston Villa, que ficou mais próximo da classificação para a próxima Liga dos Campeões, apesar de ter perdido pouco antes por 1 a 0 na visita ao Brighton.

Os 'Villans' são quarto colocados e últimos na zona da Champions, com sete pontos de vantagem sobre o Tottenham, quinto.

"Não conseguimos um bom resultado e não merecíamos mais. Não me importo com o Tottenham, continuamos dependendo de nós mesmos", declarou o técnico espanhol do Aston Villa, Unai Emery, após a derrota de sua equipe.

Faltam duas rodadas para o fim do campeonato, mas o Tottenham tem um jogo pendente [no dia 14 de maio contra o Manchester City], e com isso poderia teoricamente conquistar mais nove pontos. Ou seja, matematicamente não está fora dessa luta pelo quarto lugar.

Para realmente conquistar essa quarta colocação, o Tottenham precisava vencer em Anfield e essa possibilidade nunca esteve ao alcance.

O egípcio Mohamed Salah, irritado no fim de semana passado com seu técnico Jürgen Klopp, abriu o placar logo aos 16 minutos e depois vieram os gols de Andy Robertson (45'), do holandês Cody Gakpo (50') e de Harvey Elliott (59', este último com um belo disparo no ângulo.

O Tottenham sonhou com uma virada épica por alguns momentos, quando diminuiu com gols do brasileiro Richarlison (72') e do sul-coreano Son Heung-min (77'), mas o placar não se mexeu mais.

Com 78 pontos, o Liverpool (3º) ainda tem chances matemáticas de ser campeão, mas são muito limitadas.

"Os três pontos são suficientes para tornar este lugar especial. Anfield voltou a ser um lugar especial hoje", comemorou Klopp.

Sua equipe continua quatro pontos atrás do Manchester City (2º), que disputou uma partida a menos, e cinco pontos atrás do líder Arsenal. Tanto City quanto Arsenal venceram suas partidas de sábado, contra Wolverhampton (5-1) e Bournemouth (3-0), respectivamente.

Para o Tottenham foi a quarta derrota consecutiva no campeonato, depois das sofridas contra Newcastle, Arsenal e Chelsea. Essa sequência negativa parece relegá-los a disputar a Liga Europa na próxima temporada.

A derrota do Aston Villa em Brighton ocorreu devido a um gol do brasileiro João Pedro aos 87 minutos, de cabeça após perder um pênalti.

Já o Brighton (11º) surpreendeu ao vencer por 1 a 0 o Aston Villa (4º), que teve uma semana para ser esquecida. Na última quinta-feira perdeu por 4 a 2 em casa para o Olympiacos no jogo de ida das semifinais da Conference League, competição em que na próxima quinta-feira terá a obrigação de buscar uma virada na Grécia.

Com a Liga dos Campeões muito próxima, objetivo que o Aston Villa não alcança desde a temporada 1982-1983, os jogadores comandados por Unai Emery precisam reagir agora, na quinta-feira, na viagem à Grécia, onde disputarão o jogo de volta das semifinais da Conference League contra o Olympiakos, para quem perdeu por 4 a 2 no jogo de ida em Birmingham.

- Chelsea ainda sonha com a Europa -

O outro jogo deste domingo na Premier League foi um dérbi londrino que terminou com uma goleada de 5 a 0 do Chelsea sobre o West Ham (9º).

Com 54 pontos, o Chelsea está em sétimo e a dois pontos do Newcastle, sexto colocado. Neste momento está à frente do Manchester United (8º, 54 pontos), que visita o Crystal Palace (14º) na segunda-feira.

O sexto lugar oferece uma vaga na próxima Conference League ou até mesmo na Liga Europa caso o Manchester City vença a final da Copa da Inglaterra, no dia 25 de maio, contra o vizinho United.

Na partida deste domingo, o Chelsea começou bem, com três gols antes dos 40 minutos, de Cole Palmer (15'), Conor Gallagher (30') e Noni Madueke (36').

No segundo tempo o senegalês Nicolas Jackson completou a goleada com uma dobradinha (48' e 80').

Para Palmer foi o seu 21º gol nesta Premier League, às vésperas de seu 22º aniversário.

Ele está sendo decisivo nesta temporada para o Chelsea, com nove assistências neste campeonato.

O Chelsea, campeão europeu em 2012 e 2021, ainda tem três jogos para disputar nesta Premier League, contra Nottingham Forest, Brighton e Bournemouth.

A partida deste domingo em Stamford Bridge também contou com o retorno do atacante do Chelsea, o francês Christopher Nkunku, que estava afastado havia mais de dois meses.

Nkunku entrou aos 77 minutos. Ele não jogava desde a final da Copa da Liga que o Chelsea perdeu em 25 de fevereiro para o Liverpool.

