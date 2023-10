Trabalhadores da Copa do Catar processam construtora por exploração | A TARDE

Operários filipinos que trabalharam na construção dos estádios da Copa do Mundo do Catar em 2022, entraram com um processo sob a alegação que a empresa americana Jacobs Solutions, os colocaram em situações perigosas.

Quase 40 pessoas entraram com a ação que foi entregue a um tribunal de Denver. Eles informaram que a Jacobs e outras empresas subsidiárias forçaram os trabalhadores a estarem instalados em alojamentos apertados e sujos, além de trabalharem 72h por dia sob forte calor, sem comida e bebida.

Os requerentes também alegaram que parte dos salários não foram pagos e que tiveram seus passaportes confiscados, que os impediam de voltar as Filipinas. A empresa não se pronunciou até o momento.

O Catar foi criticado por órgãos de direitos humanos, devido ao tratamento a estrangeiros e a imigrantes, que são parte da população do país.

As críticas vinham antes da Copa, pois trabalhadores morreram durante a construção da estrutura da competição. O governo catari rebate, dizendo que não ocorreram mortes e que aumentou o salário mínimo do país desde 2020.