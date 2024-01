Tradicional corrida de São Silvestre divulga horários; confira | A TARDE

A organização da 98ª edição da Corrida de São Silvestre, que ocorre em São Paulo, no dia 31, divulgou nesta quarta-feira, 27, os horários de largada e os locais de acesso para os adeptos da modalidade. A principal corrida de rua da América Latina, que conta com um percurso de 15 km, inicia na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, enquanto a chegada fica em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida.

A prova, que para muitos é um momento de superação, conta com seis categorias, são elas: cadeirantes, elite feminina, elite masculina, Pelotão C, cadeirantes com guia e Pelotão Geral, cada um com o seu horário de largada. Enquanto a primeira categoria poderá sair a partir das 7h25 da manhã, a segunda tem previsão de largada para as 7h40min. Por fim, o último horário, às 8h05, conta com a largada de todas as restantes.

Lembrando que, para que a prova seja executada, a Avenida Paulista será totalmente fechada a partir das 2h da manhã do dia 31, incluindo as ruas transversais que ficam nas proximidades.

Para ter acesso ao local das 5h às 8h, os organizadores destacam que é necessário estar inscrito e com o número no peito. Assim, sendo proibido os corredores 'pipocas' na São Silvestre.

Confira os locais de acesso:

Pelotão C/PCD/PM/GCM - Rua Frei Caneca pelas ruas Antônio Carlos e Luiz Coelho

Pelotão Premium - Rua Frei Caneca e Padre João Manuel pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal

Setor 1/Azul, tem a Alameda Ministro Rocha Azevedo pela Alameda Santos e Rua São Carlos do Pinhal

O Setor 2/Verde - Rua Peixoto Gomide e Rua Plínio Figueiredo pelas Alameda Santos e Rua Carlos Comenale

Setor 3/Vermelho - pela Alameda Casa Branca e Rua Prof. Otávio Mendes (lateral do MASP), pela Alameda Santos e Rua Carlos Comenale