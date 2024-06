Transalvador monta operação especial para Brasil x Jamaica | A TARDE

A Transalvador montou uma operação especial de trânsito para a partida entre as seleções femininas de Brasil e Jamaica, na Arena Fonte Nova, às 20h, nesta terça-feira, 4. Haverá interdições de vias e a instalação de barreiras fixas e móveis.



A partir das 18h, o trânsito será bloqueado na Ladeira da Fonte das Pedras, permanecendo assim até por volta das 23h. A partir das 19h, o trânsito também será bloqueado na faixa à direita da Avenida Presidente Costa e Silva (parte baixa do estádio, em frente à Loja Esquadrão).

Barreiras fixas serão instaladas por volta das 17h na Avenida Joana Angélica / Ladeira da Fonte das Pedras; na Rua Profª Anfrísia Santiago / Ladeira da Fonte das Pedras; e na Ladeira Fonte das Pedras (mergulho) / Acesso ao Dique.

Os veículos vindos da Avenida Joana Angélica, com destino ao Dique do Tororó, terão como opções de tráfego a Avenida Presidente Castelo Branco / Vale de Nazaré, Avenida Mário Leal Ferreira (Avenida Bonocô), Avenida Gal Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama, Rótula dos Barris.



Agentes de trânsito farão o controle do fluxo de veículos, auxílio na travessia de pedestres e fiscalização de trânsito para coibir a incidência de parada e estacionamento irregular, das 17h às 23h, nas seguintes vias: Ladeira Fonte das Pedras, Avenida Joana Angélica, Avenida Presidente Castelo Branco, Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida Vasco da Gama, Rua José Leonídio de Sena, Rua Professora Anfrísia Santiago, Rua Arquimedes Gonçalves, Rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, Rua Santa Clara e Viaduto dos Engenheiros.



