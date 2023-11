"Travessia está mais forte do que nunca” afirma Eduardo Dute | A TARDE

Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE, fez presença na 53ª edição da Travessia Mar Grande-Salvador, que ocorreu na manhã deste domingo, 19, com sua largada sendo feita às 8h da manhã. O evento retornou após seis anos de hiato. Desta forma, nada mais justo do que o seu retorno ser feito em grande estilo, assim como comentou Dute.

“Com grande expectativa. Eu acho que isso aqui é um sonho realizado, depois de seis anos sem ter a prova e agora estamos retornando em grande estilo.” disse Dute.

O diretor de marketing também fez uma retrospectiva até a chegada do grande dia, onde houve um documentário na terça-feira, 14, no cinema do Shopping Barra e também um congresso técnico, na Ilha de Vera Cruz, no sábado, dia que antecedeu a competição. Além disso, Dute também garantiu se sentir satisfeito sobre a estrutura do evento, que afirmou estar "maravilhosa".

“Fizemos um documentário de cinema contando sobre a história da prova na semana passada. Também tivemos um congresso técnico na ilha ontem, que foi lindo, sensacional o apoio da prefeitura de Vera Cruz. E hoje estamos no aguardo dos atletas chegarem. Contamos com uma estrutura maravilhosa para receber os atletas, as pessoas, super confortável com o apoio da prefeitura. Estamos super super satisfeitos com o evento.” garantiu o diretor

Para finalizar, ele comentou sobre os projetos futuros do grupo, que já tem 21 projetos confirmados para 2024. Desta forma, um desses será a 54ª edição da travessia, que assim como foi dito pelo diretor de marketing, "é um barco sem volta" e começará a ser preparada ainda no inicio do próximo ano.

“Sem dúvida nenhuma, agora é um barco sem volta, que está indo para o futuro e é pra lá que nós vamos chegar. Vamos ter a prova para o ano sim, a gente já vai começar os trabalhos a partir do início do ano que vem e a Travessia Mar Grande - Salvador está mais forte do que nunca” afirmou Dute

A Travessia é uma realização do Grupo A TARDE e Ambiance Esporte e Eventos, com produção da ViraMundo, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos, Tia Sônia e Hammered, patrocínio do Faz Atleta, Governo da Bahia, FEDEX, Powerade e Crystal e parceria com a Prefeitura de Vera Cruz.

PREMIAÇÃO

Receberão medalha de participação todos os atletas que completarem a prova. Receberão Troféu os 03 primeiros colocados de cada categoria masc e fem. Os 05 primeiros colocados do geral masculino e feminino receberão Troféu + premiação em dinheiro + kit hammerhead + kit Tia Sônia. Troféu para os 05 primeiros colocados masters masc e fem + premiação em dinheiro + kit hammerhead.