Travessia Mar Grande-Salvador tem evento de lançamento na capital | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador, que teve sua primeira edição em 1955, é uma das mais tradicionais provas de natação do Brasil, mas que não é realizada desde 2016. Agora em 2023, após seis anos de hiato, a Baía de Todos os Santos recebe a 53ª edição desta emblemática competição. O evento oficial de lançamento foi realizado na noite desta terça-feira, 14, em uma das salas de cinema do Shopping Barra.

No local, foi exibido o primeiro episódio do documentário “Todos os Sonhos”, que conta parte da história dessa icônica competição. Estiveram presentes no evento representando o Grupo A TARDE, Caroline Góis, diretora do núcleo digital, Eduardo Dute, diretor de marketing, Mariana Carneiro, coordenadora do núcleo de conteúdo digital e Jeferson Beltrão, diretor da A TARDE FM.

Além deles, também marcaram presença no evento o comunicador e apresentador Ildázio Tavares Jr., do A TARDE Talks, que também é diretor da Viramundo Produções, e o secretário de Cultura, Turismo e Esporte da Prefeitura de Vera Cruz, André Reis.

As inscrições para a Travessia Mar Grande-Salvador eram limitadas e foram encerradas. No site oficial da competição é possível conferir o regulamento da prova e outras informações. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.