Treinador de vôlei é condenado a 60 anos por estuprar adolescentes

Réu, André Testa integrou a arbitragem de vôlei nas Olimpíadas Rio 2016 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou um ex-treinador e árbitro de vôlei com 60 anos de prisão em regime fechado, por crimes sexuais cometidos contra atletas adolescentes. André Wilson Testa, de 31 anos, é réu por de estupro de vulnerável, fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, constrangimento ilegal e indução ao uso de drogas.

Ex-jogador com destaque no vôlei, André também contruiu uma carreira como juiz da modalidade. Seu auge foi nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, quando foi juiz de linha na final masculina entre Brasil e Itália.

André era técnico de um time de 16 adolescentes, sendo cinco meninas, em um projeto esportivo na cidade de São José-SC. Ele era responsável pelo alojamento que abrigava o grupo de jogadoras, mantido pela prefeitura.

Em 2022, surgiram as primeiras denúncias contra André Testa. Uma das vítimas procurou a Polícia Civil e relatou que foi abusada aos 15 anos. Na sequência, um inquérito foi aberto para o início das investigações. Após isso, ocorreram mais queixas de assédio e importunação sexual por parte do treinador.

"Ele me levou para a casa dele e lá ele começou a passar a mão em mim essas coisas e tal. Enfim, eu não tinha malícia na época porque eu tinha muita confiança nele, era uma pessoa muito persuasiva, sabe, ele ganha muito a tua confiança e ele acabou abusando de mim", relatou uma das vítimas que não foi identificada em entrevista à NSC TV.

De acordo com o relato da denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, André usava de sua influência para ameaçar e reprimir as atletas, além de promessas para ajudar no crescimento da carreira.