Treinador do Vasco agride jogadora de time sub-15 e é demitido | A TARDE

Um jogo do sub-15 de vôlei do Vasco protagonizou cenas lamentáveis no último sábado, 11, no Rio de Janeiro. Durante uma partida da modalidade, o treinador da equipe, André Gava, agrediu uma das jogadoras do próprio time após uma substituição. A agressão ocasionou na demissão do profissional.

Durante o retorno da camisa 4 à quadra, o ex-treinador a empurrou, o que foi notado pelo árbitro da partida, que imediatamente paralisou o duelo e expulsou Gava. Na ocasião, o cruzmaltino estava vencendo o Vôlei Barra por 17 a 14, no primeiro set. A partida acabou sendo suspensa.

Através de uma nota oficial, o Gigante da Colina comunicou o desligamento e afirmou estar dando todo o suporte à vítima, que não teve a sua identidade revelada.

"O profissional foi desligado da equipe imediatamente, nem liderou o segundo jogo que teria no dia. O Vasco já conversou com os responsáveis dos atletas do time e da atleta envolvida no incidente. Reiterou o apoio e ofereceu todo o suporte para as famílias"



Publicações relacionadas