Triathlon: Família baiana revela preparação para competir Ironman | A TARDE

Uma relação paternal pode ser vivenciada de várias formas, além do sangue, claro! No mundo dos esportes, o amor de um pai pelo clube do coração pode passar para o filho, ou a paixão pela prática esportiva, até mesmo nas vivências diárias dentro de uma modalidade. Esta é a história de João Coelho, 45 anos, e Eduardo Coelho, 20 anos, pai e filho, que competirão o Ironman de Florianópolis neste fim de semana.

A competição é uma das variações do triathlon, que é considerada uma das maiores definições de resistência e preparação física do âmbito esportivo. Porém, com a motivação e parceria do melhor amigo, a prova pode ser muito mais viável.

Neste domingo,19, a dupla largará às 7h, em Florianópolis, capital de Santa Catarina, visando completar 3.8km de natação, seguir para 180km de ciclismo e finalizar em 42km de corrida.

Entretanto, a preparação para uma das maiores provas do mundo dos esportes não foi nada fácil, precisando abdicar de inúmeros luxos, mudar a rotina e entrar em contato com profissionais da área, como disse o empresário de 45 anos ao Portal A TARDE.

“O primeiro passo na minha preparação para o Ironman foi contratar um Coach especializado. Como eu não nadava antes, também contratei uma professora de natação para ajudar a desenvolver minhas habilidades na água. Com essa orientação, desenvolvi uma rotina rigorosa de treinamentos, junto com exercícios de força e flexibilidade. Eu tive que dedicar muitas horas por semana aos treinos, o que exigiu uma disciplina em todos os aspectos, incluindo dieta e sono, para garantir a recuperação adequada e manter um bom desempenho. Em termos de abdicações, precisei sacrificar bastante meu tempo social e de lazer”, relembrou João.

Apesar de representarem a família Coelho neste fim de semana, a paixão pela modalidade não se limita à dupla. Janaina, mãe, e Júlia, irmã, também competem na modalidade do triathlon e nutrem a paixão pelo esporte. Desta maneira, Dudu, como é chamado pelos amigos, afirmou que o incentivo começou a partir da irmã mais nova, que participará do Mundial de Ironman 70.3, em dezembro, na Nova Zelândia.

“Quem me incentivou foi a minha irmã, que já competiu, ganhou vaga para o mundial de ironman 70.3 e estará acompanhando a gente de fora da prova. Mas eu e meu pai queríamos viver uma experiência juntos e decidimos treinar para fazer o ironman full”, disse o estudante.

Para João, a motivação surgiu através dos filhos, vendo a modalidade como uma nova forma de compartilhar experiências. Além disso, destacou que os treinos foram uma ótima maneira de fortalecer laços e superar limites.

“Minha relação com o Triathlon começou há cerca de um ano, influenciado principalmente pelo envolvimento dos meus dois filhos nesse esporte. Vi no Triatlhon uma nova forma de desafio e de compartilhar experiências com eles. Observar a dedicação e o progresso deles me motivou a também me envolver mais ativamente. Essa jornada tem sido uma ótima maneira de fortalecer ainda mais nossos laços, enquanto todos nós buscamos superar nossos limites pessoais e alcançar novas conquistas juntos”, comentou o paizão da família.

Para a sua primeira prova de Ironman, o estudante de 20 anos afirmou que o seu principal objetivo é ultrapassar a linha de chegada, o que seria um grande sucesso, tendo em vista os lazeres que precisou abdicar. Além disso, não deixou de lado a provocação e comentou sobre a vontade de chegar à frente do “coroa”.

“Meu objetivo principal é completar a prova e chegar na frente dele”, brincou, continuando: “Foi uma mudança enorme na minha rotina mesmo pra mim que já treinava para triathlon, visto que o volume de treino era muito maior e eu precisava me dedicar muito mais. Tive que abdicar de muitas saídas com meus colegas para que conseguisse treinar para o ironman”, relembrou Eduardo.

“Apesar da competição saudável e da pressão natural da prova, não fizemos nenhuma aposta sobre quem vai cruzar a linha de chegada primeiro. Claro, sempre há aquela curiosidade interna para ver quem vai chegar primeiro, o que adiciona um elemento divertido e motivacional para nós dois”, disse, em tom divertido, o primogênito.

Durante a entrevista, os atletas destacaram o acompanhamento de um profissional da área e qual a estratégia da prova, relembrando sobre a importância de respeitar o próprio ritmo.

“O plano que o coach montou leva em conta o ritmo de cada um de nós, considerando nossa capacidade individual e também a diferença de idade, já que meu filho é mais de 20 anos mais novo que eu. Dificilmente a gente vai nadar ou pedalar juntos; cada um vai seguir seu próprio ritmo nessas modalidades. Mas há uma chance da gente se encontrar e se apoiar durante a prova, correndo um trecho juntos”, projetou o empresário.

Apesar de estarem com foco total na “prova mais difícil” das suas vidas, como definiram, a dupla já está de olhos nos próximos desafios. Ao Portal A TARDE, Dudu contou que já estão inscritos para outras duas competições.

“Já estamos inscritos no Desafio dos Sertões, uma prova de corrida de aventura e no Ironman 70.3 de Aracaju, que acontece no final deste ano”, revelou.

Para finalizar, os atletas foram questionados sobre uma possível promessa a ser realizada após o objetivo cumprido. Apesar do questionamento, João e Eduardo preferiram manter um suspense, apenas afirmando que sim, existe uma promessa.

A prova do Ironman Florianópolis acontece neste domingo, 19, com largada na praia de Jurerê, às 6h45 para elite masculina, 6h50 para elite feminina e 7h para o restante. Aos fãs da modalidade, a transmissão da prova será feita pelo canal do Youtube Stemma TV.

