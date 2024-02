Tricampeãs! Corinthians derrota Cruzeiro e vence a Supercopa feminina | A TARDE

A equipe feminina do Corinthians se tornou campeã da Supercopa do Brasil pela terceira vez na manhã deste domingo, 18, ao vencer o Cruzeiro por 1x0, com direito a 33.424 pessoas na Neo Química Arena. O único gol da partida foi marcado por Duda, ao cobrar uma falta do lado direito da trave. No fim da partida, quando tudo parecia ganho, as Cabulosas até empataram a final, mas o VAR voltou atrás e anulou o gol.

O resultado garantiu o tricampeonato para as Brabas, que possuem uma hegemonia grandiosa no torneio, com 100% de aproveitamento. A competição, que foi criada em 2022, nunca teve outro time a levantar o troféu da Supercopa feminina além do Corinthians. Anteriormente, venceram Grêmio e Flamengo, respectivamente.

Neste ano, a CBF aumentou a premiação. O Cruzeiro, pelo vice-campeonato, volta à Minas Gerais com um cheque de R$ 400 mil, enquanto o Timão garantiu R$ 600 mil aos cofres.

Sem discussão, o Corinthians é a maior equipe feminina do futebol feminino brasileiro, possuindo uma enorme coleção de títulos. No ano passado, as Brabas levantaram o troféu da Supercopa, do Campeonato Paulista, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.