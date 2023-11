Tricolor tem chance de ouro para se afastar da zona da degola | A TARDE

Uma série de fatores fazem da partida que o Bahia tem hoje, às 19h contra o Fluminense, uma oportunidade ímpar de o time se distanciar da perigosa zona da degola. Além do sempre influente mando de campo, determinante para a conquista de triunfos, os adversários diretos do Esquadrão terão parada dura nesta rodada do Campeonato Brasileiro.

Não somente isso. O Tricolor das Laranjeiras não tem mais objetivos tão relevantes com os quais se preocupar nesta edição da Série A. Muito importante que seja ressaltado: o Fluminense está com a mente focada sobretudo na possibilidade de conquistar a Libertadores, contra o Boca Juniors, no próximo sábado, no Maracanã. Por isso, os titulares serão preservados hoje.

Difíceis duelos

Goiás, dois pontos atrás do Bahia, e Santos, com a mesma pontuação do Tricolor (34), se encontram, hoje, respectivamente nas posições 16 e 17 do Brasileirão. Essas são equipes que compartilham com o Esquadrão uma luta muito clara: pela permanência na elite do futebol brasileiro. Pode ser somado à essa briga específica o desesperado Vasco, 18° colocado, com 31 pontos.

De todos os times envolvidos nessa disputa, a missão do Tricolor de Aço pode ser considerada a menos difícil. Enfrentar o Flu na semana em que a equipe só pensa na Libertadores – que seria o título mais importante da história do clube –, na Fonte Nova, é bem melhor do que o desafio que os adversários do Bahia vão ter nesta rodada.

O Peixe parecia esboçar forte reação no campeonato, até que se afogou no Beira-Rio e tomou 7 a 1 do Internacional. Contabilizando -20 de saldo de gols e vivendo chance real de ser rebaixado pela primeira vez desde o seu nascimento, o Alvinegro Praiano vai visitar o poderoso Flamengo, que parece ter reencontrado parte do seu bom futebol depois da chegada do ‘professor’ Tite.

O Goiás, embora jogue no Hailé Pinheiro, diante da sua torcida, não está com situação muito tranquilizadora. O mando de campo não significa muito para o time goiano, que, inclusive, chegou a tomar seis gols do Bahia nesse mesmo estádio, em partida válida pela 26ª rodada. Além disso, a equipe vai enfrentar o terceiro colocado, o RB Bragantino, que faz campanha histórica na competição e ainda sonha em se aproximar do líder.

O Gigante da Colina tem desafio que a priori não parece tão grande, mas se revela complicado quando se analisa mais profundamente. O Vasco viaja para enfrentar o Cuiabá, time que conseguiu a façanha de vencer na última rodada o Botafogo, no Nilton Santos. O Auriverde ainda conta com seu atacante Deyverson vivendo grande momento, com 10 gols no campeonato.

Pensando na recuperação

O Tricolor de Aço vem de duas derrotas fora de casa, contra Cruzeiro e Palmeiras, em sequência. Com o apoio da sempre vibrante torcida, o desempenho da equipe tem sido fundamental para o time conseguir os três pontos, como foi com Internacional e Fortaleza, os últimos dois triunfos do Bahia pelo Brasileirão.

O zagueiro Kanu, homem de confiança de Ceni, sabe do momento que vive o Fluminense, e considera que isso pode ser, sim, uma ajuda a mais para o Bahia se sagrar vencedor dessa “final”, que é como ele se refere à partida.

“A gente precisa estar forte para o jogo e o que vier do time deles. Eles têm uma final no sábado, e a gente tem uma amanhã. A gente não pode abrir mão do nosso jogo, da nossa final. Temos o objetivo de terminar bem, de conseguir vaga na Sul-Americana”, disse o atleta em coletiva.

No último dia de treino antes da partida, Ceni optou por começar os trabalhos com uma conversa com o elenco no Campo 2 do CT Evaristo de Macedo. Logo na sequência, os jogadores partiram para os trabalhos de aquecimento, mas sem bola. Rogério dividiu os atletas em dois times e fez atividade em campo reduzido.

Como vem sendo de praxe nos treinos do Esquadrão, o técnico deu foco em dado momento às cobranças de bolas paradas. Para a esperança do torcedor ser instigada, o meio-campista Cauly, que se lesionou na partida contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, participou dessa parte do treinamento. Mesmo assim, o jogador ainda é dúvida.