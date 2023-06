Tudo igual : Franca vence o São Paulo na final do NBB

No Ginásio do Morumbi, o Franca venceu o São Paulo nesta quarta-feira, 31, por um placar de 88 a 80 e garantiu o empate de 1 - 1 no segundo jogo da final do NBB. Após a vitória do time da capital na primeira partida, fora de casa, os visitantes devolveram na mesma moeda. O grande responsável pela vitória foi o pivô, Lucas Mariano, que agregou 28 pontos para o placar da equipe vencedora.

Além do Pivô, outros destaques da equipe Francana foram Georginho e David Jackson, que marcaram 17 e 12 pontos, respectivamente. Para o São Paulo, Malcolm Miller foi o maior marcador com 21 pontos. Na sequência, Coelho com 15 e Marquinhos com 14.



As equipes se encaram novamente no Ginásio do Morumbi para o jogo 3, neste sábado, às 15h. Dessa forma, a série acontecerá, pelo menos, até o jogo 4, que será em Franca.

O jogo:

O Franca começou focado e saiu à frente do placar. Mesmo diante da sua torcida, o São Paulo demorou de entrar no jogo e acabou ficando para trás. Em uma ótima execução do ataque, Lucas Mariano e Michael Smith foram os destaques, liderando a vitória de 19 - 15 no fim do primeiro set.

Na volta, o São Paulo conseguiu entrar na partida com Miller, fazendo com que, logo no início, a equipe diminuísse a diferença no placar. Entretanto, foi com dois lance livres de Marquinhos, o Franca voltou a liderar com uma vantagem considerável. Mas se dependesse da torcida Paulistana, o São Paulo não desistiria da vitória, e foi o que aconteceu. Um Coelho inspirado liderou o empate e a virada, proporcionando a vitória por 37 a 34 para os donos da casa no segundo set.

Na volta do intervalo, Miller e Marquinhos abriram uma diferença de 7 pontos a favor do São Paulo. Tudo parecia encaminhar para uma vitória dos tricolores, porém, eles não contavam com a noite brilhante de Lucas Mariano. O Pivô carregou a responsabilidade e, ao final do terceiro período, conseguiu recuperar a vantagem para o Franca, finalizando o Qrt com 5 pontos à frente (61 - 56).

No último período, o Franca disparou na frente, chegou a abrir 15 pontos de vantagem, calando o Morumbi. O São Paulo, buscando o empate, demostrou nervosismo e acabou convertendo em muitas faltas a favor do Franca. Com ótimo momento de Betinho, a equipe paulista se aproximou do placar e diminuiu a diferença para três pontos, mas já parecia tarde demais. O Franca não abriu mão da vitória, colocando um ponto final no placar em 88 - 80.

Calendário da série:

Jogo 1 – Franca 88 x 98 São Paulo – 12/05 - 88 a 98

Jogo 2 – São Paulo 80 x 88 Franca – 31/05 - 88 a 80

Jogo 3 – São Paulo x Franca – 3/06 – 15h – Ginásio do Morumbi

Jogo 4 – Franca x São Paulo – 8/06 – 17h30 – Pedrocão

*Jogo 5 – Franca x São Paulo – 10/06 – 15h - Pedrocão

* Se necessário