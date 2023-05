Tudo ou nada: Celtics e Heat disputam final de conferência

Miami Heat e Boston Celtics fazem nesta segunda feira, 29, às 21h30, horário de Brasília, a sétima e decisiva partida das finais da conferência Leste.

Após abrir 3-0, vencendo dois jogos de fora de casa e um dentro, o Miami Heat sofre três derrotas consecutivas contra o Boston Celtics e permite o empate. O jogo ocorrerá no TD Garden, em Boston, Massachusetts.

Em busca de fazer história:

Desde 1949, ano de criação da NBA, nenhuma franquia conseguiu reverter uma desvantagem de 3-0 nos playoffs durante as 150 vezes que isso ocorreu, um tabu que, para muito, é impossível de ser quebrado. No entanto, o Boston Celtics está a uma vitória de conseguir tal feito e entrar para a história da competição. Na noite do sábado, a equipe de Boston atingiu algumas marcas, entre elas: se tornou o quarto time a conseguir empatar uma série após esta perdendo por 3x0, como também agora é o único da história a fazer o jogo 7 em casa após começar em desvantagem, todos os demais decidiram as suas séries longe da sua torcida e não alcançaram o resultado positivo.

Jimmy Buttler fica no "quse" em final da conferência | Foto: Mike Ehrmann via AFP

Únicas franquias a forçarem o jogo 7 após perder por 3-0:



New York Knick (1951): Na final da conferência Leste, após iniciar perdendo por 3x0 para o Los Angeles Lakers, que na época era chamado de Minneapolis Lakers, o NY Knicks forçou o jogo 7.

Denver Nuggets (1994): Durante a semifinal da conferência Oeste, o Nuggets ficou com uma desvantagem de 3-0 contra o Utah Jazz, chegou a empatar a partida, mas perdeu o jogo 7 fora de casa.

Portland Trail Blazers (2003): Ainda na primeira rodada dos Playoffs, o Blazers viu o Dallas Mavericks abrir 3-0, entretanto, com grande fase de Zach Randolph a equipe de Portland empatou a série, forçando o 7 e último jogo, no qual, saiu derrotado fora de casa.

Boston Celtics (2023): Após assistir o Miami Heat disparar na liderança e se aproximar do título da final da conferência Oeste, o Boston Celtics encaixou o time e acreditou no empate, forçando o jogo 7, que será dentro de casa.

Eai, acredita, torcedor?

Derrick White decide e força jogo 7 | Foto: MEGAN BRIGGS VIA AFP

Derrick White, o herói inesperado:

Diante da sua torcida, o Celtics acredita que pode contar também com um coadjuvante que vem mostrando todo o seu valor, o armador Derrick White. O camisa 9 vem mostrando, nos momentos decisivos, que pode ser a válvula de escape dos Celtics à marcação voltada para Jayson Tatum e Jaylen Brown.

Para a equipe de Miami, apesar do bom retrospecto fora de casa na temporada, a feição dos jogadores após a derrota no Jogo 6 era de abatimento e incredulidade, algo que pode pesar durante o jogo 7: o emocional. Após virar o placar faltando apenas 3 segundos para o fim da partida, com três lances livres convertidos por Jimmy Butler, os jogadores do Heat não acreditaram quando, pelas mãos de Derrick White no estouro do cronometro, o Celtics estava novamente na briga pelo título,

Diante da possibilidade de entrar para a história como protagonista do maior vexame da história dos playoffs da NBA, ou por segunda equipe vinda do play-in a ir à final da NBA, o Heat sabe que a vitória nesta segunda-feira passa por uma defesa coesa e um ataque sem erros diante de um rival motivado a quebrar talvez o maior tabu da modalidade.