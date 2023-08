UEFA divulga os três finalistas de prêmio de melhor jogador do ano

A UEFA anunciou, nesta quinta-feira, 17, a lista dos três finalistas para ganhar o prêmio de Melhor Jogador do Ano da UEFA na temporada 2022/23. O belga Kevin De Bruyne e o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o argentino Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, foram os mais votados. O brasileiro Vinícius Júnior sequer apareceu no top 10.

Lionel Messi marcou 21 gols pelo Paris Saint-Germain na última temporada e também levantou o troféu da Copa do Mundo do Catar com a Argentina. O craque argentino de 36 anos se destacou com suas atuações com a camisa da seleção.

Enquanto isso, Erling Haaland está no centro das atenções desde que chegou ao Manchester City, vindo do Borussia Dortmund, já que se tornou o artilheiro da Premier League na última temporada, marcando 36 gols pelo time de Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne, que é companheiro de Haaland, foi um dos três jogadores mais votados devido às suas excelentes atuações pela equipe inglesa. O craque belga deu 26 assistências na última temporada.

Os vencedores dos prémios da UEFA serão anunciados a 31 de agosto, quando é realizado o sorteio da Liga dos Campeões.

Confira os outros jogadores que completam o top 10 de mais votados:

4º - Ikay Gudogan (Alemanha e Manchester City)

5º - Rodri (Espanha e Manchester City)

6º - Kylian Mbappé (França e Paris Saint-Germain)

7º - Luka Modric (Croácia e Real Madrid)

8º - Marcelo Brozovic (Croácia e Inter de Milão)

9º - Declan Rice (Inglaterra e West Ham)

10º - Jesus Navas (Espanha e Sevilla)

✨ UEFA Men's Player of the Year ✨



𝟮𝟬𝟮𝟮/𝟮𝟯 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗘𝗘𝗦

🇧🇪 De Bruyne

🇦🇷 Messi

🇳🇴 Haaland



🏆 #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 31 August 2023 🗓️ pic.twitter.com/onxVvNMLpi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2023