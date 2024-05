UFC 301: confira o card completo e onde assistir ao vivo | A TARDE

A Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, recebe na noite deste sábado, 4, o UFC 301. O evento, marcado para as 19h, terá o brasileiro Alexandre Pantoja no card principal, defendendo o cinturão do peso mosca contra o australiano Steve Erceg.

Além de Pantoja, outros brasileiros estarão em ação no UFC 301, com destaque para José Aldo, que faz seu retorno após quase dois anos afastado. O embate será contra o estadunidense Jonathan Martinez. Confira o card completo:

Card principal - 23h

Alexandre Pantoja x Steve Erceg - pelo cinturão do peso mosca

Jonathan Martinez x José Aldo - peso galo

Anthony Smith x Vitor Petrino - peso meio-pesado

Michel Pereira x Ihor Potieria - peso médio

Paul Craig x Caio Borralho - peso médio

Card Preliminar - 19h

Jack Shore x Joanderson Brito - peso pena

Karolina Kowalkiewicz x Iasmin Lucindo - peso palha

Elves Brener x Myktybek Orolbai - peso leve

Joaquim Silva x Drakkar Klose - peso leve

Mauricio Ruffy x Jamie Mullarkey - peso leve

Dione Barbosa x Ernesta Kareckaite - peso mosca

Ismael Bonfim x Vinc Pichel - peso leve

Alessandro Costa x Kevin Borjas - peso mosca

O card completo do UFC 301 terá transmissão para o Brasil pelo UFC Fight Pass, sistema de pay-per-view via streaming da companhia de Dana White. O card preliminar terá transmissão do Canal GOAT no YouTube.

