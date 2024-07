Última rodada da Copa 2 de Julho será realizada neste sábado

Seleção Brasileira e Atlético-MG se enfrentaram em Pituaçu - Foto: Marcus Carneiro | Ascom Sudesb

A bola vai rolar neste sábado, 6, para a última rodada da fase principal da Copa 2 de Julho de futebol sub-15. Cinco, das 16 vagas nas oitavas de final da competição já estão preenchidas pela Seleção Brasileira, Fortaleza, Vitória, Estrela de Março e Palmeiras. Enquanto isso, Atlético-MG, Vasco, Athletico-PR e Botafogo vão precisar conquistar a classificação.

Quem também sonha com uma vaga na próxima fase é o Bahia, que enfrenta Santa Rita de Cássia no CT Evaristo de Macedo, em Dias D’Ávila, às 15h30. A seleção do interior do estado fica com a vaga no Grupo H em caso de empate. No mesmo horário, pelo Grupo C, a seleção de Barra precisa vencer o Goiás para conquistar a classificação, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas.

O Galícia, por sua vez, está na segunda colocação do F, mas não entra em campo na última rodada e torce para que o ABC não vença Aurelino Leal na Arena Parque Santiago, às 9h. Simultaneamente, no Wet, o Itabuna tenta uma vaga contra a Seleção Sergipana no Grupo E, liderado pelo Jacuipense. O empate com gols pode classificar ambas as equipes e eliminar o Leão do Sisal.

O Conquista tem vida mais difícil no confronto direto contra o Botafogo, às 14h no CT Manoel Pontes Tanajura, o Barradão. No grupo, o Vitória já está classificado em primeiro lugar, o Bolívia 2022 tem poucas chances de classificação, precisando ganhar e reverter nove gols de saldo. O empate classifica o time carioca.

Quatro times têm chances de classificação no embolado grupo G, no Estádio Municipal de Cachoeira. Com sete pontos e dois gols de saldo, o time da casa Seleção de Cachoeira folga na rodada. Enquanto isso, o Treze, da Paraíba, com quatro pontos e cinco gols de saldo, enfrenta o Brumado, com quatro pontos e dois gols de saldo; e o Comercial, do Maranhão, com sete pontos e dois de saldo, duela contra o lanterna Riachão do Jacuípe, que está sem pontos e sem chances de classificação.

A Copa 2 de Julho é organizada pela Sudesb com apoio do Ministério do Esporte, da Federação Bahiana de Futebol (FBF) e da Federação Baiana de Desportos de Participação (FBDP). Confira a tabela completa acessando o blog oficial.