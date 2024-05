“Um dos mais criativos narradores”, afirma Lula sobre Silvio Luiz | A TARDE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do locutor Silvio Luiz e do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho. Nesta quinta-feira, 16, o chefe do Executivo também havia se manifestado pelo falecimento do jornalista Antero Greco.

“Um dia de muita tristeza para o jornalismo esportivo brasileiro. Além do querido Antero Greco, nos despedimos do radialista Washington Rodrigues, o Apolinho, uma carreira de décadas de amor ao futebol e ao Flamengo, e querido por todas as torcidas”, disse no X, antigo Twitter.

“E do grande locutor esportivo Silvio Luiz, um dos mais criativos narradores de todos os tempos, de muitos bordões, como ‘olho no lance’, que se tornaram expressões comuns nas conversas dos brasileiros”, continuou o presidente.

Lula afirmou que o público sentirá falta dos "três grandes talentos do jornalismo esportivo".

“Ao mesmo tempo perdemos três grandes nomes com quem vivemos juntos tantas emoções no esporte. Meus sentimentos aos familiares, amigos, ouvintes, telespectadores e milhões de admiradores que sentirão falta desses três grandes talentos do jornalismo esportivo”.

