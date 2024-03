United bate Liverpool na prorrogação e vai às semis da FA Cup | A TARDE

O Manchester United avançou às semifinais da Copa da Inglaterra (FA Cup) ao bater o Liverpool por 4 a 3 na prorrogação (2 a 2 nos 90 minutos), em um jogo emocionante neste domingo, 17, em Old Trafford.

A três minutos do fim do tempo regulamentar, o United perdia por 2 a 1 e foi salvo pelo atacante brasileiro Antony, que havia entrado no segundo tempo no lugar do dinamarquês Rasmus Hojlund e marcou o gol que levou o duelo para o tempo extra.

Antes, o time de Manchester tinha aberto o placar logo aos dez minutos com Scott McTominay, mas o Liverpool conseguiu a virada a poucos instantes do intervalo marcando com o argentino Alexis Mac Allister (44') e com o egípcio Mohamed Salah (45'+2).

Perto do apito final, Antony recebeu de costas na área e girou batendo para marcar e dar alívio à torcida do United (87').

No final do primeiro tempo da prorrogação, o Liverpool se colocou novamente em vantagem com um gol de Harvey Elliott (105'), mas os 'Red Devils' não se renderam e buscaram o empate mais uma vez com Marcus Rashford batendo de primeira, aproveitando passe de McTominay (112').

E o gol da vitória saiu quando todos já esperavam uma decisão por pênaltis, em um rápido contra-ataque puxado por Alejandro Garnacho, que rolou a bola para Amad Diallo invadir a área e bater cruzado no cantinho (120'+1), gora do alcance do goleiro Caoimhin Kelleher.

Chelsea sofre, mas avança

Mais cedo, o Chelsea sofreu para se garantir na semifinal, ao derrotar o Leicester (2ª divisão) por 4 a 2 com dois gols nos acréscimos, quando os 'Foxes' já estavam com dez jogadores em campo.

Após os 90 minutos do tempo regulamentar, o placar marcava 2 a 2, apesar de os 'Blues' terem aberto dois gols de vantagem no primeiro tempo com Marc Cucurella (13') e Cole Palmer (45'+1).

O time londrino poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda mais confortável, mas Raheem Sterling desperdiçou uma cobrança de pênalti, que o goleiro Jakub Stolarczyk defendeu (26').

No segundo tempo, o Leicester reagiu e empatou com Axel Disasi (51') marcando contra e mais um gol de Stephy Mavididi (62').

Pouco depois do gol de empate, o Leicester ficou com um jogador a menos pela expulsão do lateral Callum Doyle (73').

E quando tudo levava a crer que a partida iria para a prorrogação, Carney Chukwuemeka (90'+2) e Noni Madueke (90'+8) marcaram para dar a vitória e a classificação ao Chelsea.

No sábado, o Manchester City, atual campeão da competição, avançou ao derrotar o Newcastle por 2 a 0, enquanto o Wolverhampton foi surpreendido pelo Coventry City (2ª divisão) e acabou eliminado em casa com derrota por 3 a 2.

Com os quatro semifinalistas já conhecidos, um sorteio definiu os confrontos entre City e Chelsea e entre Manchester United e Coventry.

Os dois jogos serão realizados em Wembley, nos dias 20 e 21 de abril.