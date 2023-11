Usain Bolt? Brasileiro de 19 anos garante dois ouros no atletismo | A TARDE

Um dos principais nomes da nova geração do atletismo brasileiro, Renan Gallina, de 19 anos, conquistou dois ouros nos Jogos Pan-Americano de Santiago nesta quinta-feira, 2. O atleta ultrapassou a linha de chegada em primeiro lugar nos 200m rasos, com um tempo de 20s37, e no revezamento 4x100, ao atingir uma marca de 38s67.

Na prova dos 200m rasos, o primeiro ouro do dia, Gallina quebrou um tabu de 24 anos em que o Brasil não vencia a prova. A última vez ocorreu em Winnipeg-1999, com Claudinei Quirino. Antes dele, Robson Caetano, em Havana-1991, também havia faturado o ouro.

O brasileiro deixou fortes concorrentes para trás e venceu com uma certa vantagem. José Gonzalez, da República Dominicana, foi prata com 20s56, já o bronze ficou com Nadale Buntin, de San Kittis e Nevis, 20s79.

Apesar da conquista histórica, Renan não conseguiu ter muito tempo para comemorar, já que pouco tempo depois, precisou se preparar para a segunda prova do dia. Na classificatória, o quarteto brasileiro, formado por Erik Cardoso, Felipe Bardi, Renan Gallina e Rodrigo do Nascimento, já demonstrou favoritismo ao encerar o revezamento 4x100 com um tempo de 38s84, melhor do que qualquer outro na disputa. Já na hora do "tudo ou nada", o Time Brasil superou a sua própria marca e atravessou a linha de chegada com 38s67, conquistando o bicampeonato nesta prova no Pan.

Quem abriu a prova foi Rodrigo, que conseguiu largar bem e passar o bastão de forma ágil, deixando Felipe Bardi à frente dos concorrentes, abrindo a primeira vantagem. Na sequência, Erik Cardoso também conseguiu manter o bom tempo dos companheiros e proporcionou que Gallina encerrasse a prova com vantagem de 58 centésimos, muito para uma prova de atletismo.



Além dos brasileiros, que subiram ao lugar mais alto, o pódio também contou com Cuba, que levou a prata com 39s26, Já a Argentina ficou com o bronze, ao finalizar em 39s48.

Confira o vídeo do ouro: