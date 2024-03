Vai lotar! Jequié tem ingressos esgotados para partida contra o Bahia | A TARDE

O Jequié enfrentará o Bahia neste sábado, 9, pelo jogo de ida do Baianão, com previsão de Waldomiro Borges lotado. Nesta quinta-feira, 7, o Jipão anunciou que a cota de ingressos antecipados já foi completamente vendida. Assim, o novo lote só será disponibilizado no dia do confronto, na bilheteria do estádio.

Esta é a primeira vez que o Jequié consegue se classificar entre os primeiros quatro colocados na tabela e assim também irá disputar a Série D em 2025. Sobre o feito, Jayme Brandão, gerente de futebol da Associação Desportiva de Jequié, usou o termo “histórico” para definir a campanha.

“É uma emoção muito grande conseguir classificar a ADJ para uma competição nacional pela primeira vez na história, chegar entre os quatro melhores também. É uma campanha histórica para o clube. E assim, foi algo bem trabalhado, bem-planejado, que felizmente conseguimos o objetivo, em um trabalho em conjunto com a diretoria, atletas e comissão técnica”, afirmou o gerente de futebol.

A equipe de Jequié enfrenta o Esquadrão no neste sábado, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano de 2024. A partida tem previsão de início para às 16h.