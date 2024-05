Vai para a Fonte Nova? Veja novos nomes dos acessos e não se perca | A TARDE

Todos os acessos à Arena Fonte Nova terão novos nomes. A nova sinalização das entradas da praça esportiva será feita agora por números e cores específicas, com o objetivo de facilitar a movimentação dos torcedores no entorno do estádio.

Os acessos pelo Dique do Tororó serão numeradas de 1 a 10, na cor verde. A entrada na Ladeira da Fonte das Pedras terão a numeração de 11 a 20, na cor vermelha.

A comunicação visual atualizada ajudará ao público em geral e estará disponível nos jogos de futebol e eventos como apresentações e shows musicais, por exemplo.

Confira abaixo as listas com os acessos e o mapa de localização:

