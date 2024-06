Vai rolar! Série B do Campeonato Baiano começa neste fim de semana | A TARDE

O hiato entre o fim do Baianão e o início da Série B do Campeonato Baiano se encerra neste final de semana. A bola vai rolar para a divisão de acesso do futebol da Bahia e dez clubes vão brigar por duas vagas na elite em 2025.

Colo-Colo, Feirense, Fluminense de Feira, Galícia, Grapiúna, Itapetinga, Leônico, Porto, SSA e Vitória da Conquista se enfrentam na primeira fase em apenas um turno. Ou seja, são nove jogos para definir os quatro semifinalistas. Na semifinal, jogos de ida e volta definem os dois classificados para a decisão. As duas melhores equipes também garantem o acesso para a Série A do Campeonato Baiano.

Colo-Colo de Futebol e Regatas

Cidade: Ilhéus

Estádio: Mário Pessoa, Ilhéus

Fundada em 1948, a equipe sagrou-se campeã do Campeonato Baiano em 2006, na final diante do Vitória. Para a temporada 2024, o Tigre quer ser protagonista, diferentemente da última temporada, quando terminou a competição na penúltima colocação.

Para isso, o clube contratou o “Rei do Acesso” Paulo Sales, experiente treinador que estava no Lagarto, semifinalista do Campeonato Sergipano de 2024. Com ele, foram contratados alguns jogadores que estão treinando desde o dia 6 de maio em preparação para a competição.

Vestiário do Colo-Colo em amistoso preparatório | Foto: Divulgação | Colo-Colo FR

“Para nós que estamos no Colo-Colo, um clube que foi campeão Baiano, não podemos entrar numa competição só para participar. Nossa expectativa é muito boa, respeitando sempre as outras equipes do certame, mas é um elenco que foi formado para buscar o acesso e possivelmente o título. Vamos fazer de tudo que estiver ao nosso alcance para colocar o Colo-Colo em seu devido lugar, que é a primeira divisão do Campeonato Baiano”, contou Leonardo Cordier, gerente de futebol do clube.

Feirense

Cidade: Feira de Santana

Estádio: Joia da Princesa, Feira de Santana

Uma das grandes novidades desta temporada é o retorno do Feirense. Em 2022, o clube chegou a disputar a Série B estadual, mas com a alcunha de Atlético Universitário e com mando de campo em Santo Antônio de Jesus, que acabou não vingando. Neste ano, a Águia do Sertão volta à Feira de Santana e tentará o acesso com o técnico Souza Baiano no comando.

Elenco do Feirense durante treino | Foto: Divulgação | Feirense FC

Bicampeão da Série B, o Feirense aposta na valorização do ser humano e em jovens talentos para tentar surpreender, foi o que explicou Jeferson Roberto, gerente de futebol da equipe. “Nós sabemos que temos que fazer muito com pouco. Nossos recursos são mínimos, nosso pensamento é bem simples, mas a força do trabalho e a vontade de vencer, de todos nós, farão com que essa temporada seja uma temporada vitoriosa”.

Fluminense de Feira

Cidade: Feira de Santana

Estádio: Joia da Princesa, Feira de Santana

Primeiro bicampeão do interior, o Flu de Feira é um dos clubes mais tradicionais da Bahia. No entanto, desde 2021, quando foi rebaixado, o clube não consegue bons resultados dentro de campo. Em 2022 e 2023, disputou a Série B, mas não conseguiu a classificação para a semifinal e ficou pelo caminho.

Neste ano, o clube participa de sua primeira competição após ter virado SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e o planejamento da gestão começou ainda no ano passado, com a contratação do técnico Paulo Foiani. Para ele, o principal trunfo do Touro do Sertão é o Estádio Joia da Princesa e o torcedor do clube.

Jogadores do Fluminense durante treino | Foto: Divulgação | Flu de Feira

“O Joia da Princesa é um campo muito bom de se jogar e podemos contar com o apoio do nosso torcedor. Esse incentivo externo é fundamental. Precisamos ter equilíbrio e jogar para vencer, acreditar sempre na vitória. É isso que eu passo para todo o grupo”, afirmou o treinador.

Galícia

Cidade: Salvador

Estádio: Pituaçu, Salvador

Cinco vezes campeão baiano, o Galícia é um clube quase centenário que passou por uma reforma administrativa e estrutural nos últimos anos. O centro de treinamento da equipe, em Salvador, se transformou num equipamento multiuso com uma estrutura completa para o treinamento dos atletas.

Jogadores do Galícia durante treino | Foto: Valder Silva | Galícia EC

Para este ano, o Galícia montou um elenco com muitos jogadores baianos, alguns deles oriundos do projeto que o clube tem na categoria de base. Diferente do Fluminense de Feira, adversário da estreia, o Demolidor de Campeões não poderá contar com o apoio do seu torcedor inicialmente, uma vez que o Estádio de Pituaçu ainda não possui o laudo necessário para liberação das arquibancadas. “Nós estamos nos preparando realmente para buscar o acesso”, afirmou Manolo Muiños, presidente do clube.

Grapiúna

Cidade: Itabuna

Estádio: Mário Pessoa, Ilhéus

O Grapiúna é uma das equipes que está em busca de tradição no Campeonato Baiano. Ao longo da história, a equipe participou da competição estadual em dez oportunidades, sendo nove pela Série B e uma pela elite, em 1997. No ano passado, a equipe bateu na trave e foi eliminada na semifinal pelo Jequié, que se sagrou campeão.

Itapetinga

Cidade: Itapetinga

Estádio: Waldomiro Borges, Jequié

Estreante no futebol profissional, o Itapetinga surge após o encerramento das atividades do Jacobinense, que foi campeão da Série B em 2022, mas terminou rebaixado no ano passado. As equipes estão em processo de mudança no registro, por isso a inscrição na FBF ainda conta com o nome do extinto time de Jacobina. O ex-presidente do Jacobinense, Marcos Manassés, é um dos parceiros do Itapetinga.

O presidente Fernando Viana prega humildade antes da bola rolar, mas acredita em uma das duas vagas na elite do futebol baiano. “Tudo que eu faço, primeiramente, eu entrega na mão de Deus e confio, e eu tenho certeza que Deus está no negócio e uma dessas vagas vai ser nossa. Assim como na minha primeira entrevista em 2022 na Copa Intervale, eu sempre falei: ‘a gente vai chegar na final’. A gente não foi campeão, mas a gente chegou na final. Desse mesmo modo, na simplicidade e humildade, eu reafirmo que uma dessas vagas vai ser nossa”.

Leônico

Cidade: Salvador

Estádio: Pituaçu, Salvador

Após uma campanha decepcionante em 2023, quando terminou na última posição com nove derrotas em nove jogos, o Leônico volta à disputa deste ano para buscar um desempenho melhor. O clube que foi campeão baiano em 1966 tem sido presença constante nas competições de base do estado.

Porto

Cidade: Porto Seguro

Estádio: Agnaldo Bento dos Santos, Porto Seguro

Caçula da competição, o Porto é o primeiro clube profissional de Porto Seguro, histórica cidade do extremo sul da Bahia. Apesar de estreante, o clube investiu pesado, contratou jogadores com experiência no futebol baiano e aparece entre os favoritos para conquistar uma das vagas.

Comissão técnica do Porto durante treino | Foto: Divulgação | Porto SC

A equipe será comandada pelo treinador Beto Oliveira e conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro no elenco, como o volante Augusto Recife, campeão brasileiro com o Cruzeiro em 2003, o lateral Luis Ricardo, ex-São Paulo e Botafogo, e o meia Kleiton Domingues, ex-Vitória.

SSA

Cidade: Salvador

Estádio: Pituaçu, Salvador

Outro estreante na Série B, o SSA foi fundado em 2021 e após duas temporadas de sucesso nas categorias de base, subiu de nível e vai disputar a sua primeira competição profissional. O projeto do clube é dar minutagem para os garotos da categoria de base para servir de vitrine.

Luciano Cortizo, presidente do clube, explicou o processo de montagem do elenco. “São atletas jovens, não vou mudar a característica, o perfil do que eu acredito no futebol. É um elenco 90% formado por nós. Trouxemos duas, três peças mais experientes para ajudar os meninos na competição”.

Vitória da Conquista

Cidade: Vitória da Conquista

Estádio: Lomanto Júnior, Vitória da Conquista

Assim como o Grapiúna, o Vitória da Conquista bateu na trave na temporada e quase conquistou o acesso. O Bode chegou à semifinal de maneira invicta, mas foi eliminado pelo Jacobina. Para este ano, a equipe trouxe de volta um velho conhecido para comandar a equipe, o técnico Elias Borges.

Ederlane Amorim, presidente do clube, acredita que o elenco é, na teoria, melhor que o do ano passado. No entanto, ele não enxerga o Vitória da Conquista como um dos favoritos por conta do alto investimento feito pelos adversários.

“Eu imagino que temos uma equipe preparada para essa disputa. Começamos a preparação em maio, faltando menos de um mês para a estreia, um prazo curto. Apesar de equipes de maiores investimentos terem feito elencos com jogadores de expressão, a gente vai tentar correr por fora, confiando no poder da nossa torcida, da marca e da camisa, para tentarmos voltar o mais rápido possível para a primeira divisão”, declarou.

Confira os jogos da primeira rodada da Série B do Campeonato Baiano:

Sábado, 08/06

15h - SSA x Porto

18h - Colo-Colo x Leônico

Domingo, 09/06

15h - Galícia x Fluminense de Feira

15h - Grapiúna x Vitória da Conquista

15h - Itapetinga x Feirense

Publicações relacionadas