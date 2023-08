Vasco anuncia contratação de Dimitri Payet; saiba detalhes

O Vasco, neste domingo, 13, fez o anúncio oficial da contratação de Dimitri Payet, ex-jogador do Olympique de Marseille, como seu novo camisa 10.

O Vasco fechou um pré-contrato com o jogador francês, que tem 36 anos. Ele vai vestir a eterna camisa 10 de Dinamite, Edmundo, Nenê, e em breve estará no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar o contrato de vez.

Dimitri Payet foi finalista do Prêmio Puskas em 2023. Além de ser considerado um ídolo pela torcida do Marseille, ele também jogou em times como West Ham, Lille, Saint-Étienne e Nantes, onde deu os primeiros passos na carreira. Com 38 partidas pela seleção francesa, ele foi titular na Eurocopa de 2016, quando a França foi vice-campeã, e ainda fez parte da seleção dos melhores do torneio.

Na sua última temporada no Marseille, Payet jogou em 27 partidas, anotando quatro gols e três assistências. Na temporada anterior, ele esteve em campo em 46 jogos, marcando 16 gols e proporcionando 13 assistências.

O Cruzmaltino volta a campo na segunda-feira, 14, contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.