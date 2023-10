Vasco encara América com missão de jogar Bahia no Z-4 do Brasileirão

Após uma sonora goleada pra cima do Coritiba, o Vasco da Gama vem embalado para enfrentar o América-MG, durante esta segunda-feira, 25, às 20h, no Independência, em Belo Horizonte. Confiante e em boa fase, o Cruzmaltino entra em campo com a missão de vencer e tomar o lugar do Bahia na tabela desta Série A.

Apesar de o campeonato já estar na 25ª rodada, as equipes travam o duelo hoje por conta de uma partida que ficou pendente ainda pela 15ª rodada. Em situações complicadas na tabela, tanto o Coelho, quanto o Gigante da Colina medem esforços para pontuar e conseguir se distanciar do Z-4.

O grande favorito da partida é o Vasco, que engatou a terceira marcha e não perde há três jogos, incluindo o empate contra o próprio Tricolor de Aço, na Fonte Nova, em 1 a 1. Possuindo 23 pontos, na 18ª colocação, o Alvinegro carioca pode chegar a 26 pontos caso vença, ocupando o lugar da equipe de Rogério Ceni, que soma 25 pontos na competição e está na 16ª posição, podendo cair para 17ª.

Na 19ª colocação, o América-MG anda na corda bamba nesta primeira divisão e, vindo de derrota contra o RB Bragantino, na última terça-feira (19), por 2 a 0, o time de Belo Horizonte busca forças jogando dentro de casa novamente para conseguir pontuar e encostar no rival desta noite.

Prováveis escalações:

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Ricardo Silva, Maidana e Éder (Nicolas); Breno, Emmanuel Martínez e Juninho; Rodriguinho, Felipe Azevedo e Mastriani (Rodrigo Varanda). Técnico: Fabián Bustos.

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet; Rossi e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.