HOME > ESPORTES
NOVO MANTO PARA 2026

Vasco lança seu novo uniforme em parceria com a Nike

O novo uniforme irá ser inaugurado contra o Maricá, no Campeonato carioca

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

15/01/2026 - 14:42 h
Novo uniforme do Vasco
Novo uniforme do Vasco -

O Vasco, em parceria com a Nike, lançou nesta quinta-feira, 15, o seu mais novo uniforme para a temporada de 2026. É a estreia da parceiria firmada no fim do ano passado entre o clube e a fornecedora de material esportivo.

A equipe vai estrear a sua nova camisa ainda nesta quinta, contra o Maricá, em São Januário. Marcando a estreia do Gigante da Colina na competição carioca. A nova camisa já está a venda, começando a ser comercializada às 10h da mesma data.

Coutinho em apresentação do novo uniforme do Vasco
Coutinho em apresentação do novo uniforme do Vasco | Foto: Reprodução / X

Inspiração para o modelo da camisa

A equipe buscou a assinatura do estúdio AKQA, com a campanha "Feita de Coragem", que se baseia na coragem do time em ocupar territórios ainda não mapeados.

Campanha entre Vasco e Nike
Campanha entre Vasco e Nike | Foto: Reprodução / X

A camisa contém grafismos inspirados no movimento da água, ondas, fluxo e travessias, remetendo diretamente as origens náuticas do Vasco e o espírito da navegação.

Sintonia entre clube e marca

O presidente Pedrinho comemorou o acerto com a Nike e elogiou a campanha.

"Esta coleção nasce do instinto que define tanto o Vasco quanto a Nike. Cada detalhe, da faixa diagonal reinterpretada ao conceito que guia a campanha, celebra a força de um clube que nunca seguiu rotas pré-definidas. O Vasco sempre vai navegar seguindo suas crenças. E é isso que essa coleção representa: o caminho da coragem."

Tags:

Campeonato Carioca Pedrinho são januário Uniforme 2026 vasco da gama

Ver todas

