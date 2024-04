Vasco não vai liberar negociação do atacante David, crava jornalista | A TARDE

Após a especulação da tentativa do retorno do atacante David ao Vitória, conforme informações do repórter Venê Casagrande, de que o Rubro Negro teria feito proposta de 3,5 milhões de euros (R$ 19 milhões) pelo jogador, o Vasco decidiu que não vai liberar o atacante. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa do SBT Sports Rio.

Como o clube carioca tem prioridade na compra do atleta, qualquer outro clube não pode adquirir o jogador sem o aval do cruzmaltino. Para que o atleta formado na base do clube voltasse, o Vitória precisaria, além do acordo com o Internacional de Porto Alegre, também do aval vascaíno, com quem David tem contrato até o fim do ano.

O Internacional, dono dos direitos do David, estaria disposto a repassar 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) ao clube carioca para convencer o clube a liberar David do contrato de empréstimo, porém, o Vasco entende que o atleta é peça fundamental para o elenco.



O Vitória segue correndo contra o tempo para reforçar o ataque até o próximo dia 19, data que fecha a janela de contratações.