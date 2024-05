Vasco supera Fortaleza nos pênaltis e avança na Copa do Brasil | A TARDE

Em um jogo muito movimentado o Vasco derrotou o Fortaleza por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A partida disputada no estádio de São Januário na noite desta terça-feira, 21, foi para as penalidades máximas após um empate de 3 a 3 no tempo regulamentar.

Logo aos sete minutos do primeiro tempo o Leão do Pici abriu o placar com Marinho. Porém o atacante voltou a aparecer com destaque quatro minutos depois, quando tocou com a mão na bola dentro da área de sua equipe. O juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), acabou marcando pênalti, convertido pelo argentino Vegetti.

O placar permaneceu igualado até os nove minutos da etapa final, quando Lucero voltou a colocar o Fortaleza em vantagem. Mas, empurrado por sua torcida, o Vasco conseguiu reverter o marcador com gols de Vegetti, aos 20, e do lateral Lucas Piton, aos 30. E quando tudo parecia caminhar para um vitória cruzmaltina o volante Hércules chutou colocado aos 43 para deixar o placar novamente igualado.

Como o empate perdurou até o final dos 90 minutos, a disputa seguiu para as penalidades máximas, nas quais o Vasco não desperdiçou nenhuma das cinco cobranças e o Fortaleza viu Kervin Andrade chutar a bola para defesa de Léo Jardim.

O VASCO DA GAMA ESTÁ CLASSIFICADO! 💢



⚽⚽ Vegetti

⚽ Lucas Piton



Nos pênaltis: Payet, Sforza, Lucas Piton, Puma Rodrigúez e Vegetti.#VASxFOR#CopaDoBrasil2024#VascoDaGama pic.twitter.com/LOQslDMos3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 22, 2024

Massa Bruta avança

Quem não encontrou dificuldades para se garantir nas oitavas da Copa do Brasil foi o Bragantino, que no estádio Nabi Abi Chedid derrotou o Sousa por 3 a 0. Os gols da partida foram marcados por Juninho Capixaba, Gustavo Neves e Henry Mosquera.

O Massa Bruta conseguiu avançar porque no confronto de ida o placar terminou com um empate de 1 a 1. Mesmo com o revés o Souza brilhou nesta edição da Copa do Brasil, pois fez sua melhor campanha na história da competição, inclusive eliminando o Cruzeiro.

CHUVA DE (METEOROS) GOLS EM BRAGANÇA! ⚽☄️🦖



Juninho Capixaba, Gustavo Neves e Henry Mosquera marcam e o Red Bull Bragantino derrota o Sousa-PB por 3 a 0, garantindo uma vaga na próxima fase da @CopaDoBrasilCBF.



Pra cima, #MassaBruta! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/LMAZHr1CLH — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 22, 2024

Publicações relacionadas