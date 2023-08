Vasco vence Atlético Mineiro e se aproxima do Bahia na tabela

Com gol de Serginho aos 4 minutos do primeiro tempo, o Vasco da Gama venceu o Atlético Mineiro em partida válida pela Série A do Brasileirão, neste domingo, 20.



O apoio da torcida no Maracanã colaborou para a equipe carioca subir uma posição na tabela e agora ela é a 18ª colocada, com 16 pontos, ultrapassando o Coritiba. A equipe paranaense enfrenta o Flamengo dentro de casa às 16h deste domingo, mesmo horário em que o Bahia recebe o Red Bull Bragantino.

Também lutando para fugir da zona da degola, na 16ª posição, a última entre os que se garantem na Série A do ano que vem, o Bahia agora está a apenas dois pontos do Vasco, com 18 pontos.

O triunfo sobre o Bragantino não poderá fazer o Esquadrão de Aço subir na tabela, já que o 17º colocado, o Goiás, tem quatro pontos a mais que a equipe baiana.