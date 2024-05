Veja jogadores que atuaram por Bahia e Grêmio na década | A TARDE

Bahia e Grêmio voltam a se enfrentar no próximo sábado, 27, na Arena Fonte Nova, pela Série A, mas já protagonizaram diversos embates, seja no Brasileirão ou na Copa do Brasil. E, em meio a este histórico de duelos, os tricolores já contaram também com diversos jogadores que atuaram por ambos os clubes.

No elenco atual do Esquadrão, por exemplo, há quatro ex-gremistas. Por isso, o Portal MASSA! fez uma lista com todos os jogadores que já defenderam as duas equipes na última década. Confira abaixo:

Adriel

O goleiro surgiu como grande promessa gremista, porém saiu do clube após alguns desentendimentos com a torcida e com o técnico Renato. No Bahia, até o momento, não conseguiu firmar sua titularidade, gerando sensações mistas na torcida entre os que querem mais oportunidades para o jovem arqueiro e os que preferem Marcos Felipe.

Everaldo

O atacante do Bahia foi revelado pelo Grêmio, mas no Sul teve poucas oportunidades, atuando em apenas 16 jogos e marcando 1 gol, sendo emprestado para diversos clubes. No Esquadrão, mesmo criticado por parte da torcida, Eve já jogou 78 vezes, marcou 24 gols e distribuiu 8 assistências.

Biel

O habilidoso ponta do Bahia atuou pelo Grêmio na Série B em 2022 e foi peça importante para o acesso da equipe, jogando em 33 partidas, marcando 5 gols e distribuindo 5 assistências. Em 2023, foi contratado pelo Tricolor baiano e é muito querido pela torcida por seus dribles e pelas 28 participações em gols em 68 partidas.

Thaciano

O versátil Thaciano é atualmente uma das peças mais importantes e consistentes do elenco tricolor baiano. Contratado do Boa Esporte pelo Grêmio, ficou marcado por atuar em diversas posições com o técnico Renato Gaúcho. No Bahia, a situação é a mesma, mas agora com mais gols; só nesta temporada foram 7, com 3 assistências.

Juninho Capixaba

O lateral, hoje um dos destaques do Red Bull Bragantino, não deixou saudades nem no Grêmio nem no Bahia. Caracterizado por ter bom apoio ofensivo, pecava muito na parte defensiva, deixando uma verdadeira avenida em seu lado do campo. O atleta ainda se envolveu em discussões com torcedores na época do Esquadrão.

Thonny Anderson

Outro que não deixou saudades em nenhum dos dois clubes, Thonny chegou como promessa no Grêmio, sendo comprado do Cruzeiro, mas nunca conseguiu desempenhar um bom futebol. Acabou sendo negociado para o Bragantino, onde também decepcionou, marcando apenas 2 gols em 22 partidas disputadas. Atualmente, o atleta joga pelo Ituano.

Jael

O atacante Jael é querido por boa parte das duas torcidas. No Bahia, teve duas passagens marcando incríveis 30 gols em 48 jogos. Já no Grêmio, foi ele quem deu assistência para o gol de Cícero, que deu o título da Libertadores de 2017 ao Imortal, além de marcar um gol de falta em um Gre-Nal.