CONFRONTOS DEFINIDOS! Veja o chaveamento das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes Todos os times brasileiros avançam; Palmeiras e Botafogo fazem duelo nacional Por Marcello Góis 27/06/2025 - 9:05 h

Copa do Mundo de Clubes chega às oitavas de final com toas as equipes brasileiras na disputa - Foto: Orlando Ramirez / AFP

