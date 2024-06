Veja onde assistir os jogos dos brasileiros na Liberta e Sul-americana | A TARDE

Na última rodada da Libertadores e da Sul-Americana, seis equipes do Brasil entram em campo nesta terça-feira, 28. Para alguns, a partida será apenas para cumprir tabela, para outros, vale a liderança do grupo ou até mesmo para cumprir tabela.

Atlético-MG x Caracas

Já com a vaga garantida nas oitavas, a equipe mineira só precisa empatar com o lanterna do grupo, com apenas um ponto somado, para conquistar a liderança. A partida será na Arena MRV, às 19h, com transmissão na plataforma de streaming Paramount.

Club Junior x Botafogo

Em um duelo de "tudo ou nada", a equipe carioca e os colombianos decidem quem ficará com a liderança do grupo D, com ambos já classificados às oitavas. Em caso de empate, a 1ª colocação fica com o Tubarão. A partida será na no estádio Roberto Melendez Metropolitan Stadium, em Barranquilla, às 19h, com transmissão na ESPN 4 e no StarPlus.

Flamengo x Millonarios

Ainda precisando garantir a classificação às oitavas de final, o Flamengo enfrenta o Millonarios no Maracanã, às 21h. Em caso de vitória, a equipe carioca avança de fase e ainda pode ficar na liderança, precisando torcer contra o Bolívar, que joga no mesmo horário. A partida terá transmissão na ESPN e no StarPlus.

Corinthians x Racing-URU

Na sul-americana, o Timão busca por uma vaga direta nas oitavas de final da competição, dois pontos atrás do Racing, que lidera com 11. O confronto será na Neo Química Arena, às 19h, com transmissão na ESPN e no StarPlus.

Coquimbo Unido x Bragantino

Em busca da liderança do grupo H, o Bragantino enfrenta o Coquimbo, no Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, desejando a vitória e torcendo por um tropeço do Racing, 1º colocado. O jogo será iniciado às 21h30 e será transmitido pela plataforma de streaming StarPlus.

Internacional x Belgrano

Sem chance de vaga direta às oitavas da Sul-Americana, o Internacional enfrenta o Belgrano, líder do grupo C, tentando ir à repescagem da competição. A partida será na Arena Barueri, em São Paulo, às 21h30, com transmissão no SBT e na ESPN.

