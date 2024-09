Veja possíveis substitutos para Matheusinho no elenco do Vitória

O camisa 30 deve ficar seis semanas afastado por lesão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vitória terá que passar por um período fundamental da temporada sem Matheusinho, seu principal criador de jogadas. Como o camisa 30 deve ficar duas semanas afastado por lesão, o técnico Thiago Carpini terá que buscar soluções para as próximas duas rodadas.

Como a formação tática do Leão é desenhada em um 4-1-4-1, sem exatamente um meia de origem, Carpini tem a possibilidade de substituir Matheusinho com um atacante de lado, algo que ele já optou em algumas partidas. Veja abaixo as possibilidades trazidas pelo Grupo A TARDE:

Carlos Eduardo

O atacante Carlos Eduardo entrou no lugar de Matheusinho na derrota para o São Paulo e pode pintar como opção pelo lado direito. É uma alternativa que traz mais velocidade ao time, mas que faria o Rubro-Negro perder em criatividade.

Carlos Eduardo foi o último jogador a substituir Matheusinho | Foto: Victor Ferreira/ECV

Jean Mota



Contratado pelo Vitória nesta temporada, Jean Mota não embalou com a camisa rubro-negra e vem tendo baixa minutagem no Brasileirão. Ele, no entanto, é um dos poucos meias disponíveis no elenco e pode ser uma opção para Thiago Carpini não escalar a equipe sem nenhum jogador de armação.

Jean Mota é uma opção de criatividade no elenco rubro-negro | Foto: Divulgação

Janderson



Apesar de ser um jogador contestado nas arquibancadas do Barradão, Janderson costuma ser acionado por Thiago Carpini e chegou a substituir Matheusinho no clássico Ba-Vi. O atacante traria mais presença de área ao setor ofensivo rubro-negro e encostaria em Alerrandro, mas não entregaria o mesmo desempenho em construção de jogadas e até em recomposição.

Janderson pode ser uma opção para Thiago Carpini | Foto: Victor Ferreira/ECV

Gustavo Mosquito



Ainda não regularizado oficialmente para entrar em campo, Gustavo Mosquito foi a última contratação do Vitória e chega como esperança de ser um novo expoente técnico no elenco. Apesar de atuar no lado direito assim como Matheusinho, o atacante de 26 anos também não tem o ‘caguete’ de meia e tem características mais próximas as de Carlos Eduardo.