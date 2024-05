Vela: Cerimônia marca início do 50º Campeonato N/NE de Optimist | A TARDE

A 50ª edição do Campeonato Norte/Nordeste de Optimist, considerada a divisão de base da vela, será em Salvador. A cerimônia de abertura foi realizada na manhã desta terça-feira, 30, no Yacht Clube da Bahia (YCB), sede da competição. O evento, marcado para acontecer entre os dias 1º e 5 de maio, vai receber cerca de 150 atletas entre 7 e 15 anos, e serve como seletiva para o campeonato mundial e outros torneios internacionais.

Serão disputadas até 12 regatas para os veteranos, sendo até três por dia, e 10 para os estreantes, com até duas por dia. Para Luis Eduardo Pato, gerente geral de esportes do YCB, um dos motivos para Salvador ser escolhida foi por conta da raia parecida com a do próximo mundial, que será realizado na Argentina, em dezembro.

“Para esse ano a gente teve a satisfação de sermos eleitos, principalmente considerando como esse campeonato é seletiva para o campeonato mundial. A comissão técnica entendeu que a nossa raia é a que mais se assemelha à raia do próximo mundial. Então por isso a nossa candidatura foi vitoriosa, então é uma alegria porque com isso vem os melhores do país para cá”, disse.

O Comodoro do YCB, Ricardo Dantas, ressaltou a importância de sediar um evento desse porte, que pela primeira vez terá duas flotilhas (times) da Bahia: Yacht Clube da Bahia e Aratu Iate Clube (AIC).

“Trata-se de uma competição de caráter norte-nordeste, que é uma seletiva para os torneios internacionais. Então assim, a nata do optimist no Brasil está aqui no YCB, que se sente muito honrado por receber essa turma toda para participar trocando experiências, que é o mais importante, mas também competindo”, contou ao Portal A TARDE.

“Acho importantíssimo que tenhamos duas flotilhas participando e competindo nesse campeonato. A nossa relação com o AIC é a melhor possível e a minha relação com o comodoro é ótima. Os meninos estão juntos competindo, são amigos, mas estão no mar, vão competir da melhor forma possível para cada qual buscar seu espaço”, complementou.

Ricardo Dantas (à esq.), comodoro do YCB e Lúcio Bahia, comodoro do AIC | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Lúcio Bahia, comodoro do AIC, reforçou esse sentimento, já que a competição interna entre as duas flotilhas ajuda no desenvolvimento dos atletas e fortalece o esporte na região. Ele ainda lembrou que seu filho, Victor Bahia, foi campeão regional em 2018.

“Internamente é muito bom porque desenvolve a rivalidade esportiva entre duas flotilhas da mesma região. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa para uma classificação boa na seletiva. Eu tive a honra de ser pai de um atleta campeão do norte-nordeste. É um troféu belíssimo e transitório, que o atleta leva para casa e fica durante o ano todo. No próximo campeonato, ele traz esse troféu para transmitir para o próximo campeão”, disse.

Ao todo, são nove estados representados pelos atletas, que vão para a água competir de olho na classificação para os campeonatos internacionais. Alexandre Takimoto, diretor de vela do YCB, pontuou que a categoria é importante para revelar novos atletas, já que é o berço das medalhas olímpicas já conquistadas.

“A classe optimist é o berço de todos os nossos grandes velejadores que nós temos, o berço de todas essas medalhas olímpicas que nós temos conquistado no nosso país, com a vela. Existe uma grande ansiedade por parte dos velejadores porque todos sentem muito orgulho de poder representar o nosso país no exterior e, com isso, os pais também acabam ficando bastante ansiosos”, explicou ao Portal A TARDE.

O baiano Bernardo Bandeira, de 15 anos, está em seu último ano na optimist e espera usar o fator casa como vantagem. “É um campeonato de nível muito alto. Como é em casa, a gente tem mais experiência sobre a raia e sobre os ventos. Espero fazer um bom campeonato, eu estou treinando há mais de dois anos para isso, e como é o último ano, foco total para trazer um ótimo resultado aqui para a Bahia”, declarou.

Bernardo Bandeira, 15, e Joana Freitas, 14. | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Já a carioca Joana Freitas, de 14 anos, vai competir pela primeira vez em Salvador. “Dificulta um pouco [nunca ter competido em Salvador], mas a gente vai ajustando, e a cada dia consegue melhorar um pouco. Eu quero ir bem nesse campeonato. Consegui manter uma média boa, fazer boas regatas e eu tenho me preparado bastante para esse campeonato. A gente teve bastante tempo, desde o brasileiro até a seletiva, então deu pra treinar um pouco mais”, revelou.

O Campeonato Norte/Nordeste de Optimist é promovido pelo Yacht Clube da Bahia em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e a Associação Brasileira dos Velejadores da Classe Optimist (Opti BRA).