Velejadores baianos participam de competição no litoral paulista

A bordo do veleiro Stanley Marujo's, os irmãos baianos Wallace e Gerald Wicks, comandantes da embarcação, competiram com cerca de 80 embarcações, na Classe ORC, a mais disputada da Semana Internacional de Vela de Ilhabela (SP) e garantiram a 14ª colocação, após enfrentar equipes de velejadores profissionais e embarcações consideradas favoritas.

Considerado o maior encontro da modalidade de Vela de Oceano do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul, a competição, organizada pelo Yacht Club de Ilhabela (YCI), reuniu 130 veleiros de vários estados do Brasil e 12 embarcações da Argentina, que disputaram regatas em dez categorias.

Para Wallace Wicks, capitão do Stanley Marujo's, a Semana de Ilhabela foi desafiadora. A competição foi marcada pelo alto nível dos participantes e por condições de tempo adversas.

“Faltou vento, fez frio e choveu bastante, houve um grande número de desistências em algumas provas, alguns barcos tiveram mastros quebrados e algumas colisões entre embarcações foram registradas também”, comentou.

Para a velejadora Agatha Wicks, disputar uma competição de nível elevado foi uma oportunidade de aprendizado e também de evolução para toda a equipe.

“Competimos na Semana Internacional de Vela de Ilhabela na classe mais disputada da competição, a ORC, que reuniu cerca de 80 veleiros com as melhores equipes e embarcações do país, então acredito que o resultado é uma vitória para o Stanley Marujo's e para a vela baiana”, disse Agatha.

A tripulação do barco foi formada por Wallace Wicks (Salvador), Agatha Wicks (Salvador), Gerald Wicks (Salvador), Marcelo Brocchini (Salvador), Márcio Tanure (Salvador), Maurício Sanchii (Salvador), Francesco Colombo (Porto Alegre), Dabylson Vasconcellos (Salvador), Marcos Duarte (Salvador), Dorival Rizzato (Salvador) e Luciano França (Salvador).