Vem aí "a maior e melhor edição" da Travessia Mar Grande-Salvador | A TARDE

A Travessia Mar Grande-Salvador, que teve sua primeira edição em 1955, é uma das mais tradicionais provas de natação do Brasil, mas que não é realizada desde 2016. Agora em 2023, após seis anos de hiato, a Baía de Todos os Santos recebe, de braços abertos, a 53ª edição desta emblemática competição.

Marcada para o dia 19 de novembro, a Travessia Mar Grande-Salvador retorna ao calendário esportivo com realização do Grupo A TARDE e produção da Ambiance Esporte e Eventos. O diretor da empresa, Bruno Riella já participou da prova como atleta nove vezes e é um dos responsáveis por esta edição, ainda declarou estar animado para a volta do evento.



“É uma alegria muito grande poder trazer de volta essa prova tão emblemática, tão importante, que é a Travessia Mar Grande-Salvador para o calendário de eventos esportivos da Bahia, do Brasil e do mundo. A gente vai receber atletas de outros estados, inclusive, e a expectativa é realmente de resgatar essa prova de uma forma brilhante, realizando a maior e melhor edição de todos os tempos”, contou Bruno ao Portal A TARDE.



Com um percurso de aproximadamente 12 km, a prova tem largada na Praia do Duro, em Mar Grande e termina na Praia do Porto da Barra, em Salvador. Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), relembrou momentos marcantes da Travessia e valorizou a importância desta retomada.



Diego Albuquerque, presidente da FBDA | Foto: Arquivo pessoal

“Toda a Bahia está muito ansiosa com o retorno da tradicional Mar Grande-Salvador. Essa prova, que é uma das primeiras provas de águas abertas, uma das travessias mais antigas e mais tradicionais do mundo, tem um marco muito especial na vida dos atletas que atravessam a Baía de Todos os Santos. Então, a volta da Travessia só vai engrandecer o nosso esporte", afirmou Diego.



Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE, ressaltou que o evento não abrange só o lado esportivo, mas que também é uma prova icônica em diversos sentidos. Além disso, revelou que o documentário que conta histórias da Travessia será lançado ainda este mês, antes da prova.



“Este é um evento que vai muito além de uma simples competição esportiva. Representa uma celebração da cultura, da superação e do amor pela natação. Essa competição carrega uma tradição de 68 anos, enraizada na cultura do estado, conecta as gerações, como um lembrete das raízes históricas da Bahia. São inúmeras histórias de famílias de nadadores e nadadoras que realizaram a prova e serão contadas em no documentário”, disse Dute.



Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE | Foto: Alex Oliveira | Ag. A TARDE

Na última Travessia Mar Grande-Salvador, em 2016, os grandes vencedores foram Allan do Carmo, com um tempo de 1h36min39, e Márcia Santos, que concluiu a prova em 1h54min30. Para este ano, na 53ª edição, Bruno Riella promete uma grande estrutura para que o atleta seja valorizado e o evento seja uma experiência única para os envolvidos.



“Nós estamos preparando uma estrutura muito boa, desde a largada até a chegada, sempre valorizando os atletas. Desde o atendimento nas inscrições, indo até a parte de premiação e finalização do evento. A nossa missão é essa: fazer uma prova segura e uma prova que seja inesquecível para todos os atletas e todos os espectadores”, complementou o diretor da Ambiance.



As inscrições para a Travessia Mar Grande-Salvador são limitadas e estão abertas no site oficial da competição. Todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.



A Travessia Mar Grande-Salvador é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Ambiance Esporte e Eventos, apoio do Governo do Estado da Bahia e da Federação Bahiana de Desportos Aquáticos e patrocínio da Powerade e Crystal.