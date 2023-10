Vencedor dos 10km da A TARDE Run celebra: "A prova foi sensacional" | A TARDE

A primeira edição da A TARDE Run – A Maratona da Bahia, evento que celebra os 111 anos do Grupo A TARDE, agitou as ruas de Salvador, na manhã deste domingo 15. A prova foi realizada com percursos inéditos para os competidores, com largada e chegada na Arena Fonte Nova.

Ícaro Melo Chagas foi o vencedor da prova de 10 Km da categoria individual masculina. Ele celebrou o evento e falou do ineditismo do percurso, o que deixou a prova mais difícil. Ele também destacou o telão do estádio, que registrou a volta olímpica dos ganhadores.

"A prova foi sensacional nesse percurso novo pra nós atletas. É sempre bom quando tem percursos novos, porque é um desafio a nós. A prova foi muito difícil em relação ao percurso. Como a gente não conhece, sempre tem a dificuldade de se adaptar. O evento foi legal, a chegada foi diferente. A gente gostou bastante, curtiu, o telão é um atrativo a mais que a galera se sente visto e melhor representado. Gostei bastante", disse o corredor ao Portal A TARDE.

O evento tem como meta incentivar a prática de exercícios físicos como meio de promover a saúde e a socialização. Ícaro Melo aprovou a realização da prova e já projeta a competição de 2024.

"Com certeza. O que é bom tem que prevalecer. Como a maioria tenho certeza que gostou, com certeza ano que vem vamos fazer um grande evento e melhorar cada vez mais essa festa", resumiu.

A TARDE RUN – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.