Vencedor dos 42km celebra vitória e fala de sua história de vida | A TARDE

O atleta Márcio Barreto foi o vencedor da prova de 42 Km individual masculino da 1ª edição do A TARDE RUN - A Maratona da Bahia. Ele cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h39m e 50s. Ele inicialmente falou da estratégia aplicada na corrida.

"Foi muito bom participar dessa maratona. Um percurso um pouco duro, a gente já sabe, a partir da Orla, na subida com o vento contra, mas foi só alegria. Administrei na ida, na volta forcei mais um pouquinho e fiz um tempo considerado bom pra minha performance", revelou Márcio ao Portal A TARDE.

Após cruzar a linha de chegada, Márcio relembrou da velha Fonte Nova, onde ele aprimorava nos treinos com séries de 400 m na antiga pista de atletismo do estádio.

"Maravilhoso lembrar dos velhos tempos. Quero dizer a vocês que pra vencer uma maratona não se treina dois ou três meses, e sim anos de treinamento. Hoje por exemplo, completo 20 anos de treinamento. Já treinei na antiga Fonte Nova e essa volta me fez lembrar do tempo que eu fazia as séries de tiros de 400 m pra aprimorar a velocidade para entrar nas provas", comentou.

Uma história de superação. De cobrador de ônibus a um maratonista vencedor e que se tornou profissional de Educação Física. Emocionado, Márcio Barreto se relembra de uma matéria feita no Jornal A TARDE sobre sua história de vida.

"É maravilhoso, a primeira sempre tem aquele gostinho. E eu aos 45 anos, consegui repetir a façanha de ganhar uma maratona novamente, foi muito bom. Ganhei em 2014 quando ainda era maratona Caixa e naquela época o Jornal A TARDE fez uma matéria linda e maravilhosa. Hoje eu sou profissional de Educação Física, tenho assessoria esportiva, mas naquela época ele colocou uma matéria bem interessante, cobrador de ônibus ganha a maratona de Salvador. Hoje ele pode dizer, um profissional de educação física, que saiu de lá, que veio lutando, ganhou a maratona do Jornal A Tarde", disse Márcio emocionado.

"Foi uma transição maravilhosa, eu sempre quis manter esse sonho de um dia ser campeão de uma maratona e para ser campeão eu precisava abdicar de algo, aí vem a história, não dá para chegar em algum lugar se você não ir abdicando de algumas coisas para chegar nesse lugar, então é como se diz, foco, determinação naquilo que você pretende", completou.

Uma das metas do A TARDE Run é aproximar as pessoas e proporcionar também uma melhor qualidade de vida com a atividade física. Márcio falou da importância de eventos esportivos.

"A importância é muito grande, já que qualquer prova ela estimula a atividade física, independente da performance e puxa as pessoas a saírem do sedentarismo e ir para as ruas para começar essa atividade que é tão maravilhosa que é a corrida de rua Migrei, saí de uma empresa, comecei a estudar educação física praticando. Depois eu vi que eu tinha que sair pra aprimorar o treinamento. Aprimorei o treinamento, ganhei a maratona em 2014, e aí de lá pra cá foi só alegria, só sucesso. E a cada dia vem um galgando dessa linda história de apenas um trabalhador, um esportista e um outro profissional, que é isso que o esporte proporciona", concluiu

