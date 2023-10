Vencedor dos 5 Km do A TARDE Run celebra o evento: "Chegou pra ficar" | A TARDE

Em celebração aos 111 anos do Grupo A TARDE, foi realizada na manhã deste domingo, 15, a 1ª Edição da A TARDE RUN – A Maratona da Bahia. João Pedro foi o vencedor da prova de 5 Km na categoria individual masculina. O atleta agradeceu a oportunidade e falou da alegria pela conquista.

"Gostaria de agradecer pela oportunidade. Me senti muito feliz. E tem um peso, no principal estádio de Salvador relacionado ao futebol. Dar uma volta olímpica sendo televisionado e visto pelas pessoas tem um peso muito grande. Estou muito feliz por ter ganho esta prova. Eu sabia que ia dar o máximo de mim do início ao final da prova", disse João Pedro a reportagem do Portal A TARDE.

Na reta final da prova, já próximo da Arena Fonte Nova, A disputa ficou acirrada. O segundo colocado se aproximava. João explicou que é necessário equilíbrio e uma boa estratégia para não ser surpreendido.

"A gente vai visualizando, criando estratégia pra que ele não ultrapasse a gente. Eu sabia que era um adversário difícil, é um grande amigo e só tenho a agradecer por isso, pela força que ele me deu no dia de hoje pra eu conquistar essa vitória. Sou grato a todos que estão aqui"

João Pedro ressalta que a corrida é uma modalidade tradicionalmente conhecida por que agregadora e que os participantes se ajudam de maneira constante durante os treinamentos.

"A corrida é um esporte individual, mas que a todo momento é em grupo, porque não treinamos e nem evoluímos sozinhos. Sou grato a todos da minha equipe por me apoiarem e fazer com que eu me sinta motivado, treinando e evoluindo mais", explicou.

O grande vencedor dos 5Km do A TARDE Run acredita que a competição é um sucesso e espera que em 2024 tenha ais uma edição.

"Chegou pra ficar. Espero que ano que vem tenha novamente e que tenha uma divulgação mais ampla. Mas, essa parte, essa prova nova, o pessoal fica receoso de fazer ou não. Tiveram diversas provas em Salvador, e isso faz com que a prova não fosse mais grandiosa do que está sendo hoje. Sou grato ao Grupo A TARDE e vamos pra cima", concluiu.

A TARDE RUN– A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A Tarde, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.