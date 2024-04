Vendas para segunda final do Baianão iniciam na quarta-feira; saiba | A TARDE

Vai lotar, torcedor? As vendas para o segundo jogo da Final do Campeonato Baiano iniciam na próxima quarta-feira, 3, de forma exclusiva para sócios. A partida, que será contra o Vitória, será na Arena Fonte Nova, neste domingo, 7, às 16h.

Segundo informações divulgadas pelo site oficial do clube, as vendas serão feitas através da internet, com 50% de desconto, na modalidade sem Acesso Garantido, ou pelos pontos de venda externos, com 30% de desconto. Já o segundo dia de vendas, na quinta-feira, será exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte.

Visando a lotação máxima da Arena, o clube disponibilizará o setor Sudeste Inferior com valor promocional de R$ 20 (meia entrada) e R$ 40 (inteira). Além disso, o sócio com Acesso Garantido foge das filas e passam diretamente na catraca do estádio.

Os torcedores que não possuírem o acesso garantido poderão comprar o ingresso das seguintes formas; saiba:

Quinta-feira 4 – Esquadrão da Sorte

Internet – a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h as 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 19h

Sexta-feira, 5

Internet – Internet – público geral a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h as 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 19h

Bilheteria Sul – Arena Fonte Nova – 10h às 16h

Sábado, 6

Internet – Internet – público geral a partir das 10h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 22h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h as 22h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 19h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 18h

Bilheteria Sul – Arena Fonte Nova – 10h às 16h

Domingo, 7 – Dia do jogo

Internet – até às 16h

Loja do Bahia Shopping Salvador Norte – 10h às 14h

Loja do Bahia Shopping da Bahia – 10h as 14h

Mascote Tricolor – Caminho de Areia – 10h às 14h

Tantus Sports – Praça da Revolução Periperi – 10h às 14h

Bilheteria Sul – Arena Fonte Nova – 10h às 17h15

Bilhteria Norte – Arena Fonte Nova – 13h15 às 17h15