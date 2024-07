Venezuela vira sobre Equador em estreia na Copa América

Eduard Bello, da Venezuela, comemora gol em partida contra o Equador - Foto: Conmebol | Divulgação

Com um homem a mais desde a expulsão de Enner Valencia (22'), a Venezuela venceu o Equador de virada por 2 a 1 neste sábado (22), na abertura do Grupo B da Copa América.

A seleção 'Vinotinto', do técnico argentino Fernando Batista, virou o placar em menos de dez minutos com dois jogadores que saíram do banco, os atacantes Jhonder Cádiz (65') e Eduard Bello (74'), depois que os equatorianos saíram na frente com Jeremy Sarmiento (40').