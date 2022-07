Verstappen vence GP da França e dispara na liderança do Mundial de F1

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu neste domingo o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, disputado no circuito Paul Ricard, e disparou na liderança do Mundial de pilotos.

Verstappen chegou à frente das Mercedes de Lewis Hamilton (2º) e George Russell (3º). Seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, foi o quarto e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, terminou em quinto.

O principal concorrente do holandês no campeonato, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tinha largado na 'pole position', mas saiu da corrida após perder o controle do carro e bater quando liderava na 18ª volta.

Depois de abandonar a prova, a vitória de Verstappen foi o pior cenário para Leclerc, a viu a vantagem do piloto da Red Bull aumentar de 38 pontos para 63, a 10 corridas para o fim do campeonato.

A frustração do monegasco pelo rádio depois da batida era evidente, assim como a dos torcedores que estavam no circuito, que fica a 200 quilômetros de Mônaco.

"Se no final do campeonato me faltar 30 pontos, saberei que foi por minha culpa", afirmou Leclerc.

"Sinto que estou no mais alto nível desde o início da minha carreira, mas não adianta se eu cometer esse tipo de erro", acrescentou.

O acidente com o piloto da Ferrari deixou tudo mais fácil para Verstappen, que controlou tranquilamente a corrida e não teve sua vitória ameaçada em nenhum momento.

"Consegui aumentar gradualmente a minha liderança. Tínhamos um ritmo muito bom e consegui conservar os pneus até ao fim", disse o holandês da Red Bull.

O atual campeão mundial conseguiu assim sua sétima vitória na temporada e a 27ª de sua carreira, aos 24 anos.

Esta edição foi a última do contrato entre a F1 e o GP da França, que retornou ao calendário em 2018 depois de dez anos de ausência.

Em 2023, França, Bélgica e Mônaco correm o risco de ficar de fora da temporada por ainda não terem renovado seus contratos.

-- Classificação do Grande Prêmio da França de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h 30:02.112

2. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +10.587

3. George Russell (GBR/Mercedes) +16.495

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +17.310

5. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +28.872

6. Fernando Alonso (ESP/Alpine) +42.879

7. Lando Norris (GBR/McLaren) +52.026

8. Esteban Ocon (FRA/Alpine) +56.959

9. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) +1:00.372

10.Lance Stroll (CAN/Aston Martin) +1:02.549

11.Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) +1:04.494

12.Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri) +1:05.448

13.Alexander Albon (TAI/Williams) +1:08.565

14.Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) +1:16.666

15.Mick Schumacher (ALE/Haas) +1:20.394

16.Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) +6 voltas

-Melhor volta da corrida: Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:35.781 na 51ª volta (velocidade média: 221,418 km/h)

Abandonos:

Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 18ª volta

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri): problema mecânico na 18ª volta

Kevin Magnussen (DIN/Haas): problema na suspensão 38ª volta

Nicholas Latifi (CAN/Williams): problema mecânico na 41ª volta

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo): problema mecânico na 48ª volta (classificado)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1:

. Campeonato de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 233 pts

2. Charles Leclerc (MON) 170

3. Sergio Pérez (MEX) 163

4. Carlos Sainz (ESP) 144

5. George Russell (GBR) 143

6. Lewis Hamilton (GBR) 127

7. Lando Norris (GBR) 70

8. Esteban Ocon (FRA) 56

9. Valtteri Bottas (FIN) 46

10. Fernando Alonso (ESP) 37

11. Kevin Magnussen (DIN) 22

12. Daniel Ricciardo (AUS) 19

13. Pierre Gasly (FRA) 16

14. Sebastian Vettel (ALE) 15

15. Mick Schumacher (ALE) 12

16. Yuki Tsunoda (JPN) 11

17. Zhou Guanyu (CHN) 5

18. Lance Stroll (CAN) 4

19. Alexander Albon (TAI) 3

20. Nicholas Latifi (CAN) 0

21. Nico Hülkenberg (ALE) 0

. Campeonato de construtores:

1. Red Bull 396 pts

2. Ferrari 314

3. Mercedes 270

4. Alpine 93

5. McLaren 89

6. Alfa Romeo 51

7. Haas 34

8. AlphaTauri 27

9. Aston Martin 19

10. Williams 3

Obs.: Sebastian Vettel (ALE), positivo para Covid-19, ficou de fora dos dois primeiros Grandes Prêmios, e foi substituído por Nico Hülkenberg (ALE)