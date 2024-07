Verstappen vence sprint e conquista pole do GP da Áustria

Verstappen comemorando Pole - Foto: Jure Makovec / AFP

O atual tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1 depois de ter conseguido o melhor tempo neste sábado, 29, no treino classificatório.

Poucas horas depois de vencer a corrida sprint, o holandês superou amplamente os britânicos Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), e largará em primeiro lugar na corrida de domingo.

Esta é a 40ª 'pole' de Verstappen em sua brilhante carreira e a oitava em onze GPs nesta temporada, o que mostra sua clara hegemonia. Ele faz as pazes com a 1ª colocação no grid já que nos últimos três Grandes Prêmios não havia conseguido largar na liderança.

"Já fazia algum tempo que eu não largava da pole, a equipe fez um excelente trabalho e espero que possamos continuar a mostrá-lo [no domingo] na corrida", destacou o holandês.

"Tentamos ajustar um pouco as coisas depois desta manhã e tudo correu bem. Estava mais quente que ontem e um pouco complicado, mas o carro estava bom e pude atacar muito mais as curvas", acrescentou.

McLaren segue respondendo

O espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) largará da quarta posição, à frente do heptacampeão mundial britânico Lewis Hamilton (Mercedes) e do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que levou um susto ao evitar um acidente por pouco.

O australiano Oscar Piastri (McLaren), que havia feito o terceiro melhor tempo, terá de se contentar com a sétima posição do grid de largada depois de o seu melhor tempo ter sido invalidado por ter saído dos limites da pista.

O 'Top 10' do dia se completou com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), o alemão Nico Hülkenberg (Haas) e o francês Esteban Ocon (Alpine).

A Aston Martin voltou a decepcionar. Conseguiu apenas o décimo quinto lugar no treino classificatório com o espanhol Fernando Alonso, enquanto o canadense Lance Stroll foi décimo sétimo.

O australiano Daniel Ricciardo (Racing Bulls), que em breve poderá perder sua vaga devido ao seu desempenho decepcionante, fez o décimo primeiro melhor tempo, à frente de seu companheiro de equipe, o japonês Yuki Tsunoda (14º).

Pela primeira vez, as equipes ficaram muito próximas umas das outras na primeira parte do treino classificatório (Q1), já que os vinte carros tiveram uma margem de apenas oito décimos de segundo entre eles, algo que nunca havia acontecido na história da Fórmula 1.

Este dado deve ser contextualizado já que o Red Bull Ring é o circuito onde o tempo investido em cada volta é o mais curto de toda a temporada.

Vitória na corrida sprint

Antes da sessão classificatória, os carros haviam disputado a corrida sprint, com 23 voltas no circuito e Verstappen foi o vencedor, à frente do australiano Piastri e do britânico Norris.

O holandês venceu todas as três corridas sprint disputadas este ano.

Depois de largar da pole position, Verstappen foi ultrapassado pelos rivais nas primeiras voltas, mas respondeu rapidamente recuperando a primeira posição da qual não saiu até o final.

Norris atualmente parece ser a única alternativa ao domínio de Verstappen. O piloto de 24 anos, após um início de temporada hesitante com um único pódio nas quatro primeiras corridas, conseguiu subir ao pódio em cinco dos últimos seis Grandes Prêmios, conquistando uma vitória em Miami e quatro segundos lugares.

Na última corrida, na Espanha, Norris também fez a volta mais rápida no circuito de Montmeló (perto de Barcelona), onde ficou em segundo lugar atrás de Verstappen, que apesar de ter sete vitórias em 10 GPs não parece ter um domínio tão avassalador como teve em 2023.

Na classificação do Mundial, a vantagem de Verstappen sobre Norris é de 71 pontos após a corrida sprint.