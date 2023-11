'Vidente das Copas' faz previsão para fim de ano do Bahia; confira | A TARDE

Conhecido como 'Vidente de Copas', o paraibano Michael Bruno se notabilizou após acertar os resultados das seleções campeãs nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Neste ano, ele segue dando seus palpites e contou o que acredita que vai acontecer na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A.

Após uma disputa acirrada, que envolveu o Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Grêmio, Michael Bruno previu que troféu deve ir para mãos paulistas, no clube do Palestra Itália. "A rodada desta quarta dará as cartas. E o campeão será o Palmeiras, o vice será o Flamengo, o terceiro será o Botafogo, e o Atlético-MG fechará o G-4".

Michael Bruno também não esqueceu dos baianos e disse o que acredita que vai acontecer com o Bahia, que luta desesperadamente para escapar da zona de rebaixamento. Para tristeza dos tricolores, o vidente afirma que o Esquadrão deverá ser rebaixado junto com o Goiás.

"O Vasco não cai. Seu destaque será a permanência na Série A. O lance entre Bahia e Vasco é sério, mas os últimos rebaixados serão Bahia e Goiás", disse o Vidente das Copas.

Apesar de ter acertado as seleções campeãs mundiais em 2010, 2014 e 2018, Michael Bruno errou o palpite na edição de 2022, quando disse acreditar que o campeão serie o Brasil.