Vídeo: brasileiro marca golaço no beach soccer e viraliza nas redes

O fixo da Seleção Brasileira de beach soccer, Catarino, marcou um golaço de falta que viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Em jogo pelo Catania, clube que defende na Itália, o brasileiro acertou um chute incrível no ângulo e ajudou seu time a vencer o Milan por 3 a 1. A pintura aconteceu na última quarta-feira, 12.

O próprio jogador publicou o vídeo em sua conta oficial no Instagram e recebeu diversos comentários. Aproveitando o sucesso que o gol fez nas redes, a conta oficial do clube também publicou: “Queremos ver de novo e de novo e de novo…”

Com seis pontos somados em quatro jogos, o Catania Beach Soccer é o sexto colocado no Italiano de futebol de areia. O Napoli, líder do campeonato, tem 12 pontos.



Confira o vídeo do golaço

null Reprodução | Catania Beach Soccer