Vídeo: briga entre torcedores atrasa começo de Brasil e Argentina | A TARDE

A seleção argentina, liderada por Lionel Messi, deixou nesta terça-feira (21) o campo do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, devido a confrontos entre torcedores e policiais minutos antes do início do clássico sul-americano contra o Brasil. Por causa da confusão, a partida começou com quase 30 minutos de atraso.

Os jogadores argentinos retornaram ao vestiário sete minutos depois do horário previsto para o início do jogo (21h30), após fortes conflitos entre torcedores argentinos e brasileiros e a polícia.

"Não vamos jogar, estamos saindo", disse Messi antes de liderar o retorno aos vestiários. Os jogadores brasileiros ficaram em campo.