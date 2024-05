Vídeo: Em final de boxe, locutor erra e anuncia outra vencedora | A TARDE

Em evento da Associação Mundial de Boxe (WBA), realizado na madrugada de sábado, 11, para domingo, 12, na Austrália, o locutor do ringue protagonizou uma cena constrangedora ao anunciar a vencedora errada. A luta entre a britânica, Nina Hughes, detentora do título, e a australiana desafiante Cherneka Johnson, valia o cinturão mundial do peso-galo.

Após 10 rounds intensos, o locutor Daniel Hennessey subiu ao ringue para proclamar o veredicto tão aguardado. Para surpresa de muitos, Hennessey anunciou a vitória de Hughes por decisão majoritária. O anúncio pegou a todos de surpresa, incluindo o próprio árbitro.

Enquanto a multidão celebrava e Hughes era erguida aos céus por seu treinador em meio a uma chuva de aplausos, a cena tomou um rumo inesperado. A comissão atlética rapidamente chamou a atenção de Hennessey, que percebeu o erro cometido. O locutor, então, chamou as lutadoras de volta ao centro do ringue.

Com uma expressão de desconcerto estampada no rosto, Hennessey leu novamente as pontuações dos juízes. Desta vez, o veredito foi corrigido: Cherneka Johnson era, na verdade, a nova campeã mundial do peso-galo da WBA.

Enquanto Nina Hughes expressava sua confusão e revolta diante da situação, Cherneka Johnson ficou momentaneamente paralisada. Em seguida, começou a chorar e explicou o ocorrido.

“Achei que eu venci a luta, mas quando anunciaram o resultado, eu tinha que aceitar, não sou o juiz. Estou feliz que perceberam que anunciaram a decisão errada. Acho que controlei o ringue, acertei os golpes mais limpos. Foi uma luta dura, sabia que ela viria para a briga. Não sou juiz, mas sinto que venci essa luta. Estou nas nuvens que ganhei o cinturão, visualizei este momento”, disse a australiana, nova campeã mundial do peso-galo da WBA.

