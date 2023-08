Vídeo: goleiro faz mágica, distrai cobrador e pega pênalti

No mínimo curiosa foi a tática utilizada pelo goleiro Nahuel Guzmán, do Tigres, para desconcentrar o cobrador de pênalti da equipe adversária: a “mágica”. O número 1 do time mexicano surpreendeu ao tirar uma serpentina da boca antes de se colocar sob a trave e, com habilidade, defendeu a cobrança, tornando-se decisivo para a classificação da equipe às oitavas de final da Leagues Cup.

O confronto entre Tigres e Whitecaps terminou em empate de 1 a 1 no tempo normal, na última sexta-feira, 4. Com o placar, a disputa foi para os pênaltis, e o time do México saiu vitorioso por 5 a 3, garantindo sua vaga na próxima fase.

Vale destacar que, desde o dia 1º de julho, de acordo com a lei da Associação Internacional que regulamenta as regras do futebol (Ifab), os goleiros estão proibidos de tentar distrair os batedores durante a cobrança das penalidades.

Con

fira o vídeo com a defesa: