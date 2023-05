Vídeo: jogador do Ajax agride torcedor após ofensa racista a colega

O atacante Steven Berghius, do Ajax, foi flagrado agredindo um torcedor do Twente na saída do estádio De Grolsch Veste, após a derrota de sua equipe por 3 a 1 para os donos da casa. De acordo com testemunhas, o torcedor ofendeu seu companheiro Brian Brobbey, o chamando de "câncer negro".

Ao ouvir o insulto racista, Berghius imediatamente reagiu com um soco no torcedor. Após a reação, o jogador do Ajax se desculpou. "Sinto muito pela minha ação, não deveria ter feito isso. Depois de cada jogo fora de casa, recebemos muitos xingamentos no ônibus, enquanto damos autógrafos aos torcedores que pedem. Já estou acostumado, mas as pessoas acham que podem gritar qualquer coisa", disse Berghius.

Posteriormente, o Ajax emitiu um comunicado oficial sobre o incidente desaprovando a atitude de seu atacante e aplicou uma multa no atleta. "Steven Berghuis reagiu incorretamente. Ele rapidamente avisou John Heitinga (treinador interino do Ajax) e imediatamente se desculpou. O resultado final é que sua reação foi errada e que o Ajax desaprova", informou o clube.

Em sua conta no Instagram, Brian Brobbey publicou uma foto abraçado com Steven Berghius e um coração ao lado do nome do companheiro. Com o fim da temporada, o Ajax ficou na terceira posição do campeonato holandês atrás do rival PSV e do campeão Feyenoord.

Confira o vídeo do momento da agressão:

null Reprodução | Redes Sociais